Una triste historia le tocó vivir a Sol Leiva, quien según publicó a través de las redes sociales, al momento de romper bolsa, se negaron a atenderla y la enviaron a su casa. Durante el parto, la pequeña nació sin vida. La joven mamá compartió la desgarradora situación para compartir la vivencia y pedir justicia por su bebé.

El posteo de Sol Leiva en Facebook:

“Esto que me pasó a mí espero no le pase a nadie más. El Sábado 14 como a las 2:00 a.m rompí bolsa y los doctores de obstetricia me mandaron a casa sin importarles la vida de mi bebé. Hoy tengo que poner a mi bebé muerta en mi pecho y mirarla sin esperanzas y el corazón partido por que mi hija se durmió en las manos del señor. Hoy tengo que decirle a dios a mi hija. ¿Por qué señor, por qué a mí? Estaba tan entusiasmada con mi Luhana. solo les pido y les digo que si se sienten con dolores o malestares no duden en exigir una ecografía para saber que su bebé está bien, por favor que a nadie más le pase. Voy a hacer lo que tenga que hacer para que la doctora que me atendió el día sábado no trabaje más en este hospital. Vuela Alto Mi Niña”.

“21/11/2020 Mi pequeña #Luhana Que Brille Para Ti La Luz Que No Tiene Fin Mi Pequeña Volá Alto Amor Mío Junto A Tu Hermanita Mi Amor Te Amamos Mamá Y Papá😪😪😥😥 Siempre Estarás En Nuestros Corazones Mi Niña”.