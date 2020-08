La confirmación fue realizada por el doctor Carlos Laino, a cargo del Centro de Investigación en Medicina Traslacional y las autoridades del gobierno provincial se encuentran esperanzadas ante la implementación de este tratamiento en la provincia de La Rioja.

“Estamos muy contentos, es otra herramienta más”, expresó Laino. De igual manera aseveró: “El gobernador Ricardo Quintela está muy contento y el ministro Vergara también. La confirmación de la primera entrega fue el viernes a la noche y, a las 8 de la mañana del sábado, se estaba retirando del laboratorio de Córdoba la primera partida”.

Laino aclaró que “el tratamiento con ibuprofeno nebulizado no es para cualquier paciente, se utiliza previo al ingreso al respirador y, depende del paciente, se puede repetir la cantidad de nebulizaciones”.

En este sentido, comentó que mantuvieron una reunión virtual con investigadores de Córdoba, la gente que desarrolló el producto, el Centro de Investigación a su cargo, el ministro de Salud de la Provincia, y distintos médicos de terapia donde hablaron acerca del uso y la eficacia de este tratamiento.

Insistió en que “el tratamiento con plasma es para algunos pacientes, y el tratamiento con ibuprofeno nebulizado para otro tipo de pacientes”.

Señaló que “este es un método de desarrollo cordobés, realizado entre el Estado y privados, y como es un proyecto que está en estudio clínico, a través del Centro de Investigación en Medicina Traslacional pudimos hacer el nexo y continuar con los estudios. Sin este Centro de Investigación, La Rioja no tenía posibilidad porque en un sistema on line se tienen que colocar todos los datos del paciente, la trazabilidad, el control y la respuesta”, indicó.

“Tenemos muchas esperanzas, tenemos ya resultados que son prometedores”, manifestó.

Finalmente, recalcó que “en el tratamiento no se utiliza el ibuprofeno común, sino una formulación farmacéutica distinta, y tampoco lo son el nebulizador y la máscara. Hay que ser muy cuidadoso en eso”.