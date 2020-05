El Ministro de Vivienda, Tierra y Hábitat, Ariel Puy Soria en contacto con los medios se refirió a la situación de las viviendas entregadas por el estado que no se encuentran habitadas o son alquiladas. Emitió un fuerte mensaje ante aquellas personas y reconoció que “en La Rioja se realizaron muchas viviendas y se cometieron errores, adjudicándose a personas que no las necesitan. Si no fueron canceladas en el pago continúa siendo el propietario el estado”, indicó.

El Ministro informó a través de la prensa que se encuentran realizando abordajes para conocer las diferentes situaciones y el estado de las viviendas otorgadas por el estado. “Son casas presupuestadas por más de 2 millones de pesos, no podemos cometer errores en adjudicarlas a personas que no las necesiten”, indicó.

Reconoció que se cometieron errores, adjudicando viviendas a personas que no las necesitaban, y aclaró que pueden ser quitadas y recuperadas por el estado. En la ocasión emitió también un fuerte mensaje a quienes alquilan las casas, “les digo que no las sigan alquilando, están pagando en algunos casos 10 mil pesos por mes cuando en realidad las cuotas al estado son de 600 pesos. Las viviendas no fueron construidas para hacer negocios inmobiliarios”, expresó el Ministro.

Aseguró que profundizarán en ese tipo de acciones, ya que son muchos los reclamos que recibieron, “vivienda que no fue cancelada, el propietario es el estado provincial y tenemos un padrón de eso. Hay muchos políticos que tienen estas viviendas y no las pagan, les decimos que las paguen”, enfatizó.

Por último informó que por el tema de cuotas, inauguraron una página web oficial del Ministerio, donde se puede consultar el estado de deuda, la emisión de boletas, vías de pago, etc.