Chamical (La Rioja) 1960. El comerciante Elías Adi se pone en contacto con el químico Lemonier de la fábrica Coca Cola quien quiere renunciar a su trabajo a raíz de que a la gaseosa le estaban agregando niveles altos de fosfórito, un ácido muy utilizado por los chapistas para soldar y quitar herrumbres. Hay entendimiento entre ambos y deciden instalar una fábrica de gaseosa en Chamical a base de jugos naturales traídos desde Concordia, Entre Ríos. Comienzan elaborando 2 cajones por hora y al poco tiempo debido al rutilante éxito están fabricando 120 botellas por minuto. La bebida se comercializa con el nombre de ÑUSTA y viene con sabor a manzana, limón, lima, naranja, lima-limón y la chamicola. La gaseosa riojana es muy rica, gana terreno y comienza su expansión comercial en las provincias de Córdoba, Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. La Coca Cola no está dispuesta a tener competencia y comienza con un plan de destrucción y quiebra de la ÑUSTA: le van arrebatando de a poco los envases de vidrio y “apalabran” a todas las fábricas de envases para que no le fabriquen a la gaseosa riojana. El contador de la empresa chamicalense se da cuenta tarde de la maniobra de la multinacional y en el término de 1 año la ÑUSTA no se vende más. Elías Adi pide ayuda al gobierno y realiza todas las gestiones pero no logra respuesta. A la corporación no le interesó más que su propio provecho. Quedaron muchas familias sin trabajo y los argentinos sin esta riquísima y sana bebida.

