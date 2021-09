La sexóloga Alessandra Rampolla contó los pormenores de su ida del programa y detalló cómo es su relación con Laurita Fernández.

Desde Puerto Rico, donde se encuentra en este momento y a más de dos meses de su salida de “El Club de las Divorciadas”, Alessandra Rampolla contó por qué se fue del ciclo que conduce Laurita Fernández.

La palabra de la especialista en sexo

«No pasó absolutamente nada y se dijeron muchas cosas que no son ciertas. Me cuesta un poco pensar en cosas que dijeron que fueron ciertas. Lo de Australia estaba por definirse y ya sabía que me iba antes de viajar a Buenos Aires y que me había convocado de allá”, afirmó Rampolla.

En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, la sexóloga agregó: “Les recordé que me tenía que ir del programa y la producción lo sabía. Todo el mundo estaba súper enterado y se trabajó el tiempo que teníamos pactado”.

«Se hizo todo lo que se pudo. Después el programa tuvo su evolución y yo lamentablemente tuve que partir”, añadió la bella Rampolla.

La relación con Laurita Fernández

“Siempre fue óptima mi relación con Laurita Fernández. Nos conocimos por zoom con todo el equipo y yo estaba en Puerto Rico. La mejor onda desde que nos conocimos. Empezamos a chatear el mismo día que nos conocimos. La cantidad de florecitas y arcoiris en el chat con ella. No me hizo ninguna consulta personal pero teníamos ganas de compartir fuera de las grabaciones, cosas muy de chicas”, aseveró.

Y completó: «Es muy triste que se digan cosas que no son ciertas. Es muy triste y penoso. Es una combinación de cosas. No me parece importante pero en algún lugar se me hace raro porque es mi experiencia que se inventen chismes. Frustra un poco y me parece tóxico”.