Ricardo Quintela encabezó este miércoles la reunión del Consejo Económico y Social donde participaron referentes de distintos ámbitos. En la oportunidad el Primer Mandatario pidió “el apoyo de todos para superar la difícil situación que atraviesa la provincia, el país y el mundo ante la pandemia del Coronavirus” y planteó las diferentes estrategias llevadas a cabo por el gobierno provincial para proteger y ayudar a los riojanos y riojanas.

Quintela enfatizó que “estamos fuertemente concentrados en preservar la salud y la vida de los riojanos, pero también estamos tratando de buscar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para contener económicamente a los ciudadanos”.

Precisamente en materia económica el Gobernador de la provincia explicó a los representantes de distintos sectores de la sociedad la situación que vive La Rioja e informó que hay un sector muy golpeado que “no tienen ningún beneficio social y tampoco pertenecen a la economía formal. Son 20 mil ciudadanos que no están contemplados en los espacios a los que no acudimos habitualmente con algún tipo de política”.

Asimismo indicó que “a los sectores de la economía formal el gobierno provincial los está apoyando y afirmó que “la semana que viene vamos a llegar a todos aquellas empresas pequeñas y medianas con un Repro (Programa de Recuperación Productiva) y con un crédito blando a tasa cero, que si bien es cierto sé que no va a resolver el problema, atenuará la situación”.

En cuanto a las medidas de la cuarentena afirmó que “vamos a ser un poco más estrictos de lo que fuimos ahora porque hubo un relajamiento en estos días. Sabemos que no es fácil porque afloran las tensiones cuando permanecemos en nuestras casas, pero es necesario que hagamos un esfuerzo para tratar de combatir esta pandemia y la principal herramienta es el aislamiento”.

Sobre futuras decisiones el Gobernador pidió el apoyo de todos los sectores para crear estrategias que permitan a los diferentes sectores afrontar la situación económica post pandemia. “Algo vamos a tener que hacer, estamos distribuyendo sin poder producir ningún tipo de ingreso. Pagamos sueldos a los sectores informales, estamos dando créditos que normalmente no se dan a tasa cero con un periodo de gracia importante para permitir la recuperación de la economía de nuestra provincia pero no tenemos la posibilidad de contar con más recursos”, recalcó Quintela.

Quintela informó que “el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de generar un fondo de 120 mil millones distribuidos en dos partidas de 60 mil millones de pesos cada una para atender los meses de mayo, junio, julio sabiendo que las provincias no recaudan ni tampoco la Nación. Se calcula que la recaudación nacional bajará un 40 por ciento y nosotros prácticamente en la totalidad porque diferimos el pago de los impuestos y vamos a tratar de ver la posibilidad de que nación nos permita condonar parte de esos impuestos” .

En relación al avance del coronavirus en la provincia comentó que “sabemos que van a aparecer más casos. En este momento tenemos 20 camas con el respirador correspondiente, aspiramos a alcanzar a 30 como mínimo y 35 como máximo”. También indicó que “tenemos la colaboración del sector privado, se organizó de manera tal que el sector público va a atender los casos Covid-19 en el hospital de Clínica y si supera esto tenemos disponible el hospital Vera Barros y si esto tampoco alcanza contamos con el sector privado”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Luna nombró las medidas sanitarias y económicas llevadas adelante en el marco de la pandemia. Asimismo enfatizó la necesidad de trabajar conjuntamente con los diferentes sectores de la sociedad. “Valoramos el aporte que todos ustedes puedan hacer al gobierno provincial y necesitamos de su mirada para poder llevar adelante políticas de construcción social así cuando esta situación sanitaria termine no nos encuentre desprevenidos”.

Propuestas

En tanto que el secretario ejecutivo del Consejo Económico y Social, Carlos Luna indicó que “el Gobernador entendió la importancia de consensuar medidas porque una vez que salgamos de la emergencia sanitaria se va a tener que empezar a atender la cuestión económica, lo que tiene que ver con el trabajo de nuestra gente, la vivienda y la alimentación. En consecuencia el Gobernador quiso dar un informe y receptar las propuestas y definir en conjunto un dispositivo conjunto donde los actores sociales, la comunidad organizada pueda hacer llegar su propuesta y recibir las definiciones que el gobierno va tomando”.

“Cada sector entendió que hay un interés colectivo común, lo principal es que no hay una dicotomía entre salud y economía. No hay ninguna duda que la prioridad es sanitaria y que tenemos que priorizar la vida de nuestros comprovincianos y de los argentinos porque a partir de allí se levantará la economía. Tenemos que diseñar qué medidas se deben tomar para atenuar esta crisis que será larga”, subrayó Luna.

Cabe destacar que en la reunión se propuso la conformación de las comisiones de políticas sociales, servicios esenciales, económica productiva y educación a fin de trabajar en proyectos que sirvan al gobierno para crear herramientas destinadas a los diferentes sectores.