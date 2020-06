El gobernador de la provincia, Ricardo Quintela se refirió en la jornada de hoy al pago del bono que los agentes de salud perciben tanto desde la Nación como de la provincia, según sea el caso. Asimismo recordó que la lucha contra el coronavirus se mantiene por lo que reiteró tomar las medidas de bioseguridad, que implican una alta conciencia ciudadana y que incluyen el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, el uso de tapaboca y el autochequeo.

Con respecto al reclamo de los profesionales de la salud por el atraso en el pago del bono, Quintela explicó que la provincia hizo el pago correspondiente hace 15 días, mientras que lo que debía acreditar la Nación, se vio retrasado debido a un problema en la carga de datos. “Había un grupo de profesionales de la salud que no estaban contemplados en el decreto presidencial por lo que decidimos que la provincia se haga cargo del pago del bono para que no queden excluidos de este beneficio en un contexto en el que su tarea se hace mucho más imprescindible”, indicó.

Seguidamente aclaró que “nosotros pagamos a la gente que trabajó estos meses, que estuvo en el primer nivel de atención y que no estaban contemplados en el decreto de la Nación. Digo esto porque en abril y mayo no trabajó todo el personal, los que sí lo hicieron fueron a los que se les acreditaron los cinco mil pesos correspondientes”. Precisó que tal como lo hace la Nación, la ayuda se extendería hasta julio inclusive.

Por otra parte, se refirió a los nuevos casos de coronavirus, sobre lo que manifestó que “si bien no es bueno que haya casos positivos porque afecta a una persona y a todo su entorno, hacemos una evaluación positiva de la situación que está estrechamente vinculada a un rebrote que era de esperarse en el contexto de esta enfermedad. Tal es así que podemos anunciar que en el día de hoy se procesaron 74 muestras de las cuales todas dieron negativo. Esto es muy bueno porque luego de los casos que tuvimos, la curva fue bajando y también disminuyó el número de contagiados. Lo que sí es importante tener en claro es que no debemos bajar los brazos, esto nos debe servir como un llamado de atención”.

Ratificó que estos nuevos casos “no hacen más que confirmar lo que decíamos en este tiempo donde no había casos positivos confirmados de que podían aparecer, tenemos circulación del virus en nuestra ciudad por lo que tenemos que cumplir con los protocolos. A partir de que afirmamos esta circulación, tenemos que continuar, desde el punto de vista sanitario y en lo que tiene que ver con la comunidad, trabajando como lo venimos haciendo. Cuando detectamos un caso, rápidamente el Comité Operativo de Emergencia se pone en marcha pero también debemos advertir sobre la conducta de la comunidad porque es una ‘pata’ muy importante en el bloqueo de estos casos que van apareciendo”.

Los casos comunitarios hacen referencia a aquellos casos que no se detectan porque son personas que no tienen síntomas pero sí pueden tener carga viral o ser positivo, por lo tanto lo que hay que hacer es cuidarse. “Esta es la única manera de hacer frente a este problema que es bastante complejo y lo es porque tenemos gran parte de pacientes que no tienen ningún tipo de sintomatología, que pasan la enfermedad sin tener ningún problema pero en algún momento pueden llegar a contagiar. También tenemos otra cuestión que tiene que ver con que para que puedas contagiar tenés que tener una carga viral importante, que la tenés cuando aparecen los síntomas o 48 horas antes”, graficó.

“Tenemos que entender que en nuestra provincia puede haber personas sanas que sean portadoras del virus que no las detectamos pero que en algún momento pueden ser un eslabón en la cadena de contagio”, enfatizó, por lo que volvió a pedir a la población usar barbijo, respetar el distanciamiento, circular solo si es necesario y respetando la terminación del DNI, reforzar el lavado de manos con agua y jabón, hacer uso de la aplicación para un autochequeo y quedarse en casa. “Son cosas que las repetimos, las sabemos pero que nos cuesta llevar a la práctica”, reflexionó el mandatario provincial.