COMISARIA SEGUNDA
INICIO CAUSA CONTRAVENCIONAL
CONTRAVENTOR: YAMIL CESAR ROBLE
DOMICILIO: BARRIO 20 DE JUNIO
SE DA INICIO AL MISMO EN BASE A INFORME POLICIAL, DONDE SE DA CUENTA QUE A HS 07:50 SE RECIBE LLAMADO TELEFONICO DE LOS VECIONS INFORMANDO QUE EN EL DOMICILIO DEL SR. ROBLES HABRIA MUSICA EN ALTO VOLUMEN Y PERSONAS EN INGESTA. SE HACE PRESENTE PERSONAL POLICIAL, Y REALIZA EL DESPEJE CORRESPONDIENTE; POSTERIOR SE RECIBE UN LLAMADO NUEVAMENTE DE LOS VECINOS QUIENES MANIFESTABAN DE QUE EN EL DOMICILIO ANTE MENCIONADO SE ENCONTRABAN NUEVAMENTE EN INGESTA Y MUSICA ALTO VOLUMEN; A LO QUE SE HACE PRESENTE NUEVAMENTE PESONAL POLICIAL QUIENES SON ATENDIDOS POR EL DUEÑO DEL DOMICIO Y CONSTATA QUE EN EL LUGAR SOLO HABIA 06 PERSONAS, EN DONDE SE LO CITA DE QUE SE HAGA PRESENTE EN LA DEPENDENCIA POLICIAL PARA EL INICIO DE UNA CAUSA CONTRAVENCIONAL.-
- Raro
- Asqueroso
- Divertido
- Interesante
- Emotivo
- Increible