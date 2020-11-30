Polémica en Chamical por una fiesta organizada por el Concejal Robles

UN CONCEJAL ORGANIZÓ UNA FIESTA QUE TERMINÓ CON PELEAS Y DISTURBIOS
El día viernes por la noche, vecinos del barrio 20 de junio denunciaron extraños comportamientos en una vivienda, al llegar la Policía al lugar, personal de Comisaría 2da y de la Motorizada realizan el correspondiente despeje de más de 30 personas que se encontraban en el interior de la vivienda.
Estos despejes se realizaron más de 3 veces, ya que cuando la policía se retiraba, los presentes se convocaban de nuevo al lugar y reanudaban la fiesta.
Hubo peleas entre los presentes y aparentemente insultos hacía la policía en algún momento, aunque no habría ningún detenido, que es lo llamativo.
Los trascendidos afirman que fue en la casa de un Concejal de esta ciudad, quien también habría organizado la fiesta. Se espera algún parte Policial que confirme lo sucedido.
Esto informó de manera extra oficial FM OPEN el finde semana, hoy lunes la Policía informó también el hecho en el parte policial. 

COMISARIA SEGUNDA

INICIO CAUSA CONTRAVENCIONAL

CONTRAVENTOR: YAMIL CESAR ROBLE

DOMICILIO: BARRIO 20 DE JUNIO

SE DA  INICIO AL MISMO EN BASE A INFORME POLICIAL, DONDE SE DA CUENTA QUE A HS 07:50 SE RECIBE LLAMADO TELEFONICO DE LOS VECIONS INFORMANDO QUE EN EL DOMICILIO DEL SR. ROBLES HABRIA MUSICA EN ALTO VOLUMEN Y PERSONAS EN INGESTA. SE HACE PRESENTE PERSONAL POLICIAL, Y REALIZA EL DESPEJE CORRESPONDIENTE; POSTERIOR SE RECIBE UN LLAMADO NUEVAMENTE DE LOS VECINOS QUIENES MANIFESTABAN DE QUE EN EL DOMICILIO ANTE MENCIONADO SE ENCONTRABAN NUEVAMENTE EN INGESTA Y MUSICA ALTO VOLUMEN; A LO QUE SE HACE PRESENTE NUEVAMENTE PESONAL POLICIAL  QUIENES SON  ATENDIDOS POR EL DUEÑO DEL DOMICIO Y CONSTATA QUE EN EL LUGAR SOLO HABIA 06  PERSONAS, EN DONDE SE LO CITA DE QUE SE HAGA PRESENTE EN LA DEPENDENCIA POLICIAL PARA EL INICIO DE UNA CAUSA CONTRAVENCIONAL.-

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