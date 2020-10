El gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, acompañó al presidente de la Nación, Alberto Fernández del lanzamiento del Plan Reactivar que comprende la construcción de 216 viviendas para el barrio Néstor Kirchner. El plazo de la obra es de 18 meses con una inversión total de 580 millones de pesos.

De esta manera, Quintela en representación del Gobierno de La Rioja, firmó un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat como parte del Programa Nacional de Reactivación y Terminación de Obras de Vivienda, Infraestructura y Hábitat, que en el caso de esta provincia, servirá para poner en marcha este proyecto que forma parte de una intervención en la zona sur de la capital que quedó inconclusa desde 2016.

En la oportunidad, el presidente de la Nación, Alberto Fernández consideró que estas obras vienen a llevarles soluciones a las personas que más lo necesitan “darles una respuesta a los que dejan sin voz cada vez que gobiernan los otros y entender que el problema de esos argentinos y argentinas, es un problema nuestro, no de ellos”. Habló que de que había en total 11 viviendas terminadas que no fueron entregadas por la gestión anterior del presidente Mauricio Macri.

Declaró que “devaluar es muy fácil pero es una máquina de generar pobreza y la verdad que lo que nosotros queremos es una Argentina que crezca que se desarrolle, que dé trabajo, que produzca y que exporte así queremos conseguir los dólares”. Señaló que seguirá trabajando como hasta ahora “porque para eso llegamos al gobierno, no para cruzarnos de brazos ni llegamos al gobierno para obedecerles, llegamos para obedecer a los que nos votaron y para hacer una Argentina que a todos nos incluya”.

Finamente consideró que “los días peronistas son los días que hacen feliz a la gente. Hoy es un día que hay felicidad para muchos argentinos y argentinas que tienen la posibilidad de acceder a su casa y que tienen posibilidad además porque estamos intentando reconstruir los créditos”.

A su turno, el gobernador riojano quien estuvo acompañado por la vicegobernadora Florencia López; el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat, Ariel Puy Soria; y el secretario de Vivienda, Raúl Andalor, adelantó que las obras de estas viviendas se iniciarán en 30 días. Explicó que “son 216 viviendas para clase media lo que habla a las claras de la mirada federal que existe. De nuestra parte nos comprometemos a aportar para que la República Argentina crezca; porque junto al Presidente, la ministra Bielsa, todo el gabinete y las y los gobernadores pondremos la Argentina de pie”.

Posteriormente, enfatizó que “las viviendas no son solo infraestructura, son hogares, son personas, familias que tienen nuevas y mejores oportunidades. Es la posibilidad de contar con un techo digno y eso también implica la prestación de servicios”. “Estoy muy contento porque la construcción de estas casas también permitirán potenciar la obra pública, lo que se traduce en más trabajo y en una reactivación de la economía que generará divisas y un mayor crecimiento de nuestra provincia”.

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa destacó el éxito de este programa que “genera oportunidades” y que “estamos en este día para decir que íbamos a cumplir lo que veníamos a hacer”. Seguidamente planteó que “este programa significa no dejar ninguna vivienda sin terminar en todo el país; esto significa no abandonar las tareas en la que nos emprendemos y pensar en los sueños de la gente” y sostuvo: “No podemos pensar las viviendas sino las pensamos ligadas al trabajo”.

De la actividad –y de manera virtual- también participaron los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y de Formosa, Gildo Insfrán y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.