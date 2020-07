El gobernador Ricardo Quintela participó de una reunión vía zoom con responsables de parques nacionales que estuvo encabezada por el ministro de Ambiente de la Nación Juan Cabandié, en la que se decidió autorizar la apertura del Parque Nacional Talampaya los días 25 y 26 de julio únicamente para los habitantes del Departamento Felipe Varela con el fin de que puedan realizar esta actividad recreativa solo por estos dos días y especialmente para que con esta acción se ensayen los protocolos de bioseguridad ya aprobados.



En la ocasión, el secretario de Turismo de la provincia, José Rosa comentó que “a través de la concesionaria después a través del Parque Nacional, del Gobierno de la Provincia mediante la Secretaría de Ambiente y de la Secretaría de Turismo, acompañamos la propuesta de que los días 25 y 26 de julio se abra el Parque Nacional Talampaya, en principio para toda la gente del Departamento Felipe Varela para que pueda disfrutar de este hermoso lugar”.

“Desde el Parque y los concesionarios pusieron a disposición todo el equipamiento, vehículos y personal para poder realizar esos circuitos totalmente gratuitos mediante una inscripción previa. La actividad se hará en horarios determinados y cumpliendo todos los protocolos necesarios para esta reapertura. Celebramos esta iniciativa porque queremos empezar a trabajar en el turismo, hoy dándole la posibilidad a la gente de ese departamento que no conoce Talampaya pueda hacerlo y ojalá que en un futuro no muy lejano todas las personas del Valle del Bermejo y de toda la provincia puedan disfrutar de ese hermoso lugar”, expresó.

Por su parte, el secretario de Ambiente Santiago Azulay planteó que “tenemos tres años y medio para trabajar con el área de Turismo. Hay que tener en cuenta que las áreas naturales protegidas que son de competencia de la Secretaría de Ambiente, coinciden muchas veces con uno de los lugares más bellos de la provincia por eso necesitamos que en esos lugares que son conocidos por el turista, podamos coordinar para que el impacto que el turismo pueda generar sea controlado y para que eso genere empleo. Esto me trae a colación de esta iniciativa sobre el Parque Talampaya de lo que quiero destacar el esfuerzo que hace el Gobierno de La Rioja y que en este caso también hace el concesionario de mantener las fuentes de trabajo de las más de 40 personas que trabajan en el Parque”.

Oportunamente, el intendente del Parque Nacional Talampaya, José María Hervas había solicitado esta apertura con el fin de que “bajo el flujo de visitantes, entendemos que podremos poner en práctica los protocolos y ensayar para cualquier ajuste que deba hacerse para el futuro cuando el Parque Nacional Talampaya habrá de manera continua. Así también, creemos que esta iniciativa podrá ser una alternativa recreativa para los habitantes del Departamento que desde hace tiempo no trasponen los limites departamentales por causa de la Emergencia Sanitaria Nacional”.

Explicó que “la modalidad sería con reservas y todas las actividades totalmente gratuitas de acuerdo con lo descripto en los protocolos que oportunamente ya aprobó el COE provincial y departamental. Como complemento y, pensando en las personas que no tendrían en que transportarse al Parque Nacional, la intendencia podría a disposición una combi al 50 por ciento de su capacidad para transportarlos al Área Protegida y poder gozar de las excursiones”.

Estuvieron presentes además el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna y el secretario de Agricultura, Ernesto Pérez; y desde Buenos Aires además de Cabandié, Matias Poltorak director nacional de Uso Público de la Administración de Parques Nacionales.