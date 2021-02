El cantor popular, Manolo Puga, recibió un merecido homenaje en la tercera jornada de la edición virtual de la Chaya 2021 en Familia. En la oportunidad el homenajeado dijo que “una distinción después de 50 años de trayectoria, para mí, es el mejor regalo”.

En cuanto a las particularidades de la chaya por la pandemia, dijo que “tenemos que respetar el momento que se está viviendo. Lo bueno es que la gente puede ver a los artistas. Es impresionante los nuevos valores que hay, me sorprende a la juventud cantando. Fue una idea muy linda, realmente felicito al gobierno provincial”.

Sobre el género musical que eligió y lo popularizó como cantante, consideró que “el músico tiene que hacer cosas del agrado de la gente. Yo era muy tradicional, hasta que un día cambié en una fiesta a lo melódico y me fue muy bien. La suerte mía es que el festival de La Chaya nunca me dejó de lado, al igual que en las peñas y festivales”.

Sumó que “gracias a esta trayectoria he conocido muchos lugares de la provincia y de provincias hermanas. A través de la música pude forjar mi forma de ser: la humildad, la sinceridad y estar en contacto con toda clase de personas sin elegir a nadie. No hay barrio que no vaya y me pone orgulloso que la gente me quiera”.

También agradeció a su familia por acompañarlo en su carrera. “Mi familia me ha respaldado siempre. Fue imposible retirarme por mi familia y por la gente”, manifestó el cantor.

Por último, consideró que “nací para cantar, Dios me dio un don para disfrutar con la gente y ser un servidor y lo llevo a cabo hasta la fecha, a pesar de que cuando pasan los años vas perdiendo la voz. Estoy agradecido porque sigo cantando, porque amo y quiero la música. No sé qué sería de mí el día que no pueda cantar más”.

Sobre Manolo Puga

Nació el 12 de octubre de 1948 en la provincia de La Rioja. De profesión policía, Manolo Puga hizo sus primeros aprendizajes en la música en la Banda de la Policía de la Provincia, donde tomó lecciones de percusión entre redoblantes, tambores y platillos. Allí cantaba en las tradicionales Retretas que se llevaban a cabo en la plaza “25 de Mayo”.

Luego de 22 años, al jubilarse, se abocó de lleno a la música conformando un grupo que hizo sus primeras presentaciones en peñas y otros eventos. Así surgió “Manolo Puga y Los Fogoneros” y más tarde “Manolo Puga y su Grupo Clave de Sol”, que en un principio ofrecía canciones del folclore tradicional y después tuvo algunas modificaciones enlazando los ritmos latinos.

Sus discos, siete en total, siempre incluyeron las melodías del recuerdo, y fueron grabados en lugares como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. La discografía de Manolo Puga se completa con “Manolo Puga y Clave de Sol”, “Homenaje a los Aladelta”, “Manolo Puga le canta a las Madres”, “Los Grandes Éxitos de Manolo Puga”, “Desde La Rioja al país el popular Manolo Puga” y “Solamente Recuerdos”. El cantante también es autor de alrededor de 20 melodías siempre referidas a La Rioja, que ha recorrido en su totalidad a lo largo de sus años.

El popular Manolo Puga es definido como un “cantautor, un trovador y a la vez un difusor de la música del ayer y del hoy, atravesando distintos estilos y distintas décadas, pero con el objetivo común de agradar a la gente. El popular romántico, que hace 50 años recorre los escenarios más importantes, con 72 años cumplidos, y siendo músico célebre en cada uno de los Festivales de nuestra provincia, desde los primeros chayeros sanagasteños en el bordo rojo, y los tradicionales festivales de La Chaya.