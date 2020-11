El domingo 29 de noviembre, con la tradicional Bajada de la Sagrada Imagen, darán inicio las fiestas en honor de Nuestra Madre del Valle, que culminarán el 8 de diciembre, jornada en que también se cerrará el Año Mariano Nacional por los 400 años de la presencia de la Virgen Morena en nuestra tierra.

Los detalles de la modalidad en que se desarrollarán los distintos actos litúrgicos y otras actividades, teniendo en cuenta la situación sanitaria por la pandemia, fueron brindados en el marco de una conferencia de prensa, realizada durante la mañana del miércoles 18 de noviembre, en el Auditorio del Museo de la Virgen. La misma estuvo a cargo del Pbro. Gustavo Flores, Rector de la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle; el Pbro. Julio Murúa y el Pbro. Marcelo Amaya, Coordinador y Secretario General del Espacio de Animación y Encuentro Virtual, respectivamente.

El Padre Gustavo Flores destacó que las fiestas marianas se realizarán en “un año particular en muchos sentidos; porque estamos celebrando los 400 años de la presencia de Nuestra Madre del Valle aquí, en Catamarca, que fue declarado Año Mariano Nacional”, a la vez quehizo mención al “IV Congreso Mariano Nacional,que por cuestiones de la pandemia no se pudo realizar”.

Asimismo, afirmó que debido a “la situación sanitaria, no vamos a poder realizar las fiestas del modo tradicional como lo veníamos haciendo los años anteriores. Si ustedes recuerdan, en abril las fiestas fueron a modo virtual, sin presencia de fieles, de peregrinos, de los devotos. Ahora también, en estas fiestas de diciembre tampoco vamos a tener la presencia de los peregrinos que vienen a engalanar la fiesta de Nuestra Madre del Valle, con su testimonio de fe, de devoción, de amor a Ella. Este año no vamos a poder contar con esa hermosa presencia por la cuestión sanitaria”.

*La tradicional Bajada*

“El 29 de noviembre vamos a comenzar con la Solemne Bajada de la imagen de la Virgen del Valle hasta el Presbiterio. Esa ceremonia se va a realizar sin presencia de fieles, de modo virtual para que los devotos y peregrinos de Nuestra Madre del Valle puedan seguir esa ceremonia a través de los medios y las redes sociales”, apuntó el Rector del Santuario Mariano, agregando que “desde el 30 de noviembre hasta el 7 de diciembre, vamos a tener la posibilidad de participar de la celebración de la Santa Misa y del rezo de la Novena, cumpliendo siempre el protocolo propuesto para cuidarnos de esta pandemia, cuidando el distanciamiento y el uso del barbijo. El templo está acondicionado para que sólo se pueda utilizar el 50% de la capacidad. Y las personas que puedan venir de la ciudad capital a rezar, a pasar delante de la imagen de la Virgen del Valle, lo puedan hacer cuidando las medidas”.

Respecto de la Solemne Procesión, el Padre Flores explicó que “el 8 de diciembre, Solemnidad de la Pura y Limpia Concepción del Valle, vamos a tener la procesión, por la tarde, sin presencia de fieles alrededor de la plaza. Con esa procesión cerramos el Año Mariano Nacional”.

*Preparación para vivir la beatificación de Esquiú*

Resaltó que las fiestas marianas servirán como “preparación y lanzamiento para la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, que si Dios quiere se realizará el 13 de marzo de 2021”. Por ello, “todas las celebraciones y reflexiones van a girar en torno a la Virgen del Valle, a la Santidad y al Compromiso Social. El tema de la novena será ‘Vida con sabor a Evangelio, fraternidad y amistad social’. Esto es lo que también nos pide el Santo Padre, que podamos reflexionar y trabajar en toda la Iglesia, en nuestras comunidades, para avanzar en el camino de la santidad y del compromiso social, la amistad y la caridad hacia los hermanos. De esto es ejemplo y modelo Fray Mamerto Esquiú”. En torno a ello, anunció que el domingo 6 de diciembre estará dedicado a reflexionar sobre la figura y la vida del fraile catamarqueño.

También puso acento en que “habrá una actividad importante dentro de la novena, que consistirá en una Catequesis Mariana, a las 10.00, que va a tener dos partes. Una parte histórica, que la presentará el Equipo de Historia del Santuario, contando la historia documentada de la Madre del Valle. Y una parte teológica, que será coordinada por algunos obispos de Argentina, quienes nos ayudarán a reflexionar sobre una virtud de la Virgen María. Todo eso con relación al Año Mariano Nacional. Y a las 11.00, en algunos días, vamos a tener la Misa celebrada desde algún Santuario de Argentina, presidida por Obispos que nos acompañarán a vivir y clausurar este Año Mariano Nacional, que nos hemos propuesto como Iglesia Diocesana y como Iglesia en Argentina.

Todos los días, por la tarde, se rezará la Novena, y luego la Santa Misa presidida por el Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanc, con los distintos alumbrantes, participarán “en número reducido para cuidar el protocolo y el distanciamiento”, afirmó.

*Clausura del Año Mariano Nacional*

Por su parte, el Padre Julio Murúa manifestó que “el Año Mariano está llegando a su fin”, y recordó que “cuando se lanzó la propuesta incluía el IV Congreso Mariano Nacional y otras actividades, para celebrar los 400 años de la presencia amorosa de la Madre del Valle”, considerando que “era la oportunidad de plasmar un estilo de Iglesia donde la figura de la Virgen María tiene un papel importante. Esto significa mirarla a Ella y descubrir de qué manera vivió la fe”, “intentando impregnar de este estilo mariano todos los niveles”.

En orden al Mes de María, dijo que “actualmente, se ha dado más fuerza en la Diócesis de Catamarca tratando de que todas las parroquias, a través de videos cortos nos vayan mostrando de qué manera la gente ha vivido o ha incorporado a su estilo pastoral la figura de María”.

“Como signo conmemorativo de todo lo vivido en el Año Mariano se va a dejar en el Paseo de la Fe una imagen que incluye el Logo, para que una vez que termine el Año Mariano quede de manera visual todo lo vivido en Catamarca para todo el país. Dios mediante, esta obra se va a inaugurar durante los días de la fiesta de la Virgen, para que quede como recuerdo de lo vivido en este Año Mariano Nacional”, comentó el sacerdote.