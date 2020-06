En la oportunidad, acompañaron al gobernador los ministros de Producción y Ambiente, Fernando Rejal; de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán; de Salud, Juan Carlos Vergara; el secretario de Ambiente, Santiago Azulay; la secretaria de Industria, Julieta Calderón; y Benjamin Enrici, presidente de la empresa estatal Agrogenética Riojana, quienes de manera virtual mantuvieron una reunión para presentar los lineamientos generales del Proyecto de Validación Agronómica de Cannabis Medicinal de la Provincia de La Rioja, con Sonia Tarragona de la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación; Marcelo Morante, coordinador del Programa Nacional de Cannabis Medicinal; Darío Andrinolo, Investigador del Conicet/UNLP, Centro de Investigaciones del Medio Ambiente.



El mandatario riojano, Ricardo Quintela, recordó que “a fines de enero, principio de febrero tomamos la decisión política de avanzar sobre el desarrollo de este producto que es el cannabis con uso medicinal no solamente desde lo agropecuario y la medicina, sino también como una posibilidad cierta de un desarrollo importante para nuestra provincia y al mismo tiempo contribuir a que la nación pueda tener un polo de desarrollo y de exportación que le permita el ingreso de divisas”.

“Desde la provincia de La Rioja tendrán todo el apoyo para que se puedan desarrollar, no solamente en lo que hace a lo político e institucional sino también el apoyo económico si es necesario ya que muchas veces es lo que falta para que se pueda desarrollar esta actividad industrial medicinal. Esperamos que este proyecto se pueda concretar lo más rápido posible ya que lamentablemente lo que nos atrasó a nosotros los proyectos y nuestro plan de gobierno -como a todo el país y como a todo el planeta- fue esta pandemia”, expresó.

Enrici explicó que el objeto de la reunión consistió en mostrar la iniciativa y avanzar en la solución de un problema de salud pública que tiene La Rioja en concordancia con el convenio de colaboración acordado con el Conicet.

En tanto que el ministro Rejal manifestó que “la provincia desde hace algún tiempo a esta parte vino trabajando en el desarrollo de este proyecto a través de empresas del Estado que es Agrogenética Riojana. En el día de hoy tuvimos una reunión con distintos funcionarios de nación y del CONICET con quienes ya hemos firmado un proyecto precisamente para el desarrollo del cannabis con fines medicinales y queremos avanzar para que por lo menos en la parte que a mí me toca que es el proyecto agronómico y medioambiental, podamos tener las autorizaciones respectivas que marca la ley para hacer esas pruebas dado que hoy se hace solo con fines experimentales en una primera etapa y una vez aprobadas esas autorizaciones y proyectos y de su validación recién se puede hacer el producto que esperamos sirva para que La Rioja pueda salir este producto a otros centros urbanos o comunidades”.

Destacó que el proyecto cuenta con todas las factibilidades “porque en La Rioja tenemos un laboratorio donde se hizo una inversión muy importante para el desarrollo de biotecnología, además porque nuestro proyecto es uno de los más integrales por lo tanto la intervención de instituciones con tanto prestigio como el CONICET, la Universidad de La Plata y la vinculación con institutos abocados a la investigación y el desarrollo de productos medicinales nos fortalecen”.

A su turno, el ministro Vergara comentó que desde el área a su cargo están avanzando en las habilitaciones que tiene que otorgar el Ministerio de Salud de la Nación. “En esta reunión vimos que hay una consonancia entre nuestras necesidades y las necesidades de la nación representada por la Secretaría de Equidad de este ministerio. Nosotros necesitamos habilitaciones, necesitamos permiso para continuar con el proyecto y uno de esos permisos los tiene que dar este ministerio y nos acaban de confirmar que no habrá ningún inconveniente sino que por el contrario ellos también están interesados en este proyecto. Esto nos obliga a seguir trabajando para lograr su concreción”.

El titular de Salud precisó que “tuvimos reuniones con el Colegio de Médicos y hay un gran interés en que se desarrolle este proyecto porque sabemos que esta sustancia se usa para distintas patologías. Lo que queremos es que en nuestra provincia tengamos buenos prescriptores que son los médicos para poder usar esta medicina en las patologías que correspondan”.

Finalmente el ministro Bazán señaló que “este proyecto está teniendo avances muy importantes y puede ser vector generador de puestos de trabajo, generar divisas sobre todo orientadas a la salud pública que es el cultivo y la comercialización del cannabis medicinal algo que tiene marco normativo nacional y provincial y que en otros países tuvo un gran avance con el respaldo de la ciencia. Estamos muy entusiasmados porque el feedback de los distintos equipos de nación fue muy positivo”.

