El jefe de Gabinete, Juan Luna, pidió a la sociedad que en la vuelta a la fase 1 acompañen y se queden en casa. En diálogo con un medio local detalló que debido al rebrote de casos de coronavirus el gobierno provincial no habilitará actividades por el momento. En ese sentido, recalcó que esta no es una decisión que estemos tomando contra nadie” y aseguró que el gobierno de Ricardo Quintela “escucha y está dispuesto ayudar”.

Luna habló sobre la situación con los comerciantes y explicó que “tenemos una disposición de diálogo permanente. Nos reunimos con los comerciantes el sábado y analizamos nuevamente la cuestión con el comité de expertos ayer”. En ese sentido, sumó que “dado el fundamento de nuestros expertos que tiene como efecto la curva epidemiológica y la cantidad de casos positivos que vienen marcando estas últimas tres semanas puntuales y que son el motivo de la decisión que habíamos tomado el día jueves de pasar a fase 1, esta semana la tenemos que mantener”.

Agregó que “el tema del comercio lo iremos viendo con los días.Si se va conteniendo el rebrote iremos flexibilizando, somos los principales interesados en que la actividad regrese”.

“Creemos que es fundamental el trabajo de esta semana, si trabajamos todos juntos y con mucha responsabilidad, probablemente el lunes de la semana que viene tengamos otra situación que nos permitirá como gobierno tomar la decisión de volver a esa nueva normalidad que habíamos alcanzado”, indicó el jefe de Gabinete.

Asimismo remarcó que “esta decisión que estamos tomando tiene dos características, por un lado es una medida sanitaria, tiene una causa y un análisis, y está directamente vinculado con el rebrote vivido en La Rioja y se contextualiza en una situación de rebrote que se está viviendo en muchos lugares de la Argentina y del mundo. El segundo punto, es que esta no es una decisión que estemos tomando contra nadie, es una decisión para cuidar la salud de todos, incluyendo el comerciante y los empleados del comercio del centro. En un escenario que nos excede absolutamente”.

Consultado si habrá algún anuncio esta semana por parte del gobierno provincial, Luna comentó que “lamentablemente nos vemos obligados por las circunstancias sanitarias que estamos viviendo en La Rioja con una alta tasa de duplicación, con una ocupación de camas que nos preocupa, no es que estemos por desbordarnos, pero si no nos ocupamos ahora nos puede llevar a desbordarnos. Para eso la recomendación es el aislamiento, es el quedate en tu casa”.

Luna recalcó que “este es un gobierno que escucha y está dispuesto ayudar, pido que en este momento, en vez de irnos por el enfrentamiento que se plantean desde algunos sectores, nos vayamos por la colaboración y en esa colaboración nosotros escuchamos y vemos casos puntuales, y en la medida de las posibilidades de nuestro gobierno vamos a ir tendiendo una mano de ayuda para poder resolverlo”.

Cuidar de la salud y la vida

Por otro lado, consideró que “ la actitud correcta en este momento es no utilizar el coronavirus como una bandera para hacer política. Lamentablemente no es eso lo que está pasando puntualmente con el sector de Cambiemos”.

Luna sumó que “espero que la oposición local nos acompañen a cuidar la salud y la vida de nuestra gente y que no estén alimentando broncas entendibles por parte de la sociedad. Es un momento difícil que vamos a salir juntos, pero trabajando juntos. A toda la dirigencia política y sectores de la oposición les pido que no aprovechen este tema para hacer politiquería”.