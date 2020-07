Integrante del COE de Córdoba aclaró sobre el caso que dio positivo en La Rioja y negativo en la “Docta”

Gabriela Barbas, bioquímica que integra el COE de Córdoba brindó detalles sobre el caso de Chamical que dio positivo en La Rioja, y en Córdoba el resultado del test de COVID 19 fue negativo. La profesional indicó que al ser asintomático no se sabe el tiempo que llevaba cursando la enfermedad. Además recalcó la tarea de los profesionales que realizan los testeos en la provincia.

Barbas, en diálogo con un medio radial local, explicó que “este paciente nunca tuvo síntomas, pero se hizo el hisopado para poder trasladarse. Primero da positivo en La Rioja y luego este hisopado se repite en Córdoba y da negativo. Las personas que no tiene síntomas, tranquilamente en un par de días pueden negativizar, porque no sabemos desde cuándo puede haber tenido la infección”.

Agregó que “el hecho que en un momento haya dado positivo y a un par de días haya dado negativo en el laboratorio central de Córdoba, no significa que sea un falso positivo de La Rioja”. En ese sentido, consideró que “al no tener una fecha de inicio del síntoma, el tiempo promedio es mucho menor y no está bien estimado, al no conocer el momento del contagio”.

Asimismo, destacó que “trabajé a nivel nacional con la gente que está en el laboratorio de La Rioja y son de excelencia en cuanto a su capacidad técnica. Igual a las características del laboratorio con el que cuentan”.

En cuanto a si es necesario un nuevo hisopado, consideró que “siempre en las situaciones especiales hay que hacer un seguimiento. Tenemos como protocolo que para el alta tiene que tener dos negativos en el transcurso de 24 y 48 horas. Habría que hacerle otra prueba para darle el alta definitiva al paciente”.