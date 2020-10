El trabajador de la empresa San Francisco, Hugo Romano, que desde hace años trabaja en la empresa, es quien sufrió la pérdida de su ojo, tras la brutal represión policial este miércoles a la mañana en la esquina de Belgrano y Pelagio B. Luna.

“Nos damos con la noticia que después de entrar en Quirófano en el Hospital acaba de perder el ojo, culpa de la represión, cuando simplemente íbamos hacer lo que hacíamos siempre buscar el diálogo y la solución, nada más que esta vez los compañeros nos acompañaron, pero eso no significa que íbamos a romper nada y directamente sin mediar palabra comenzaron a pegarnos está todo lastimado”, dijo Miguel Rodríguez, delegado de UTA, a los medios de prensa.

En tanto, señaló que “es tan doloroso la mujer que llamó destrozada por lo que le pasó al marido para darnos la noticia, nos solidarizamos con la familia, pero es lamentable”.

Hay 12 trabajadores que también sufrieron heridas, precisó Rodríguez y agregó que “la mayoría estamos todos golpeados y yo recibí perdigones”.

Asimismo, Rodríguez señaló que “es lamentable el proceder que tiene esta gente, si nosotros íbamos con la buena a conversar, no íbamos armados, como se dice que íbamos armados con armas blancas, nada que ver, íbamos como siempre a dialogar en la Casa de Gobierno, nada más que esta vez acompañados por los compañeros”.

Y contó que “incluso llegó el director de Transporte, Flores, que está de testigo, estaba conversando con nosotros, cuando directamente los Bomberos, empezaron con la manguera y el agua, y los disparos para todos lados, con el gas pimienta salimos todos corriendo, había niños y mujeres y no hizo ni 30 metros cuando a Eduardo, mi compañero, lo golpean en la cara, en el piso, estamos reclamando que hace tres meses no cobramos”.

“A mí me tiran contra una vidriera y al ver que no me podía levantar porque me dolía la pierna me dejan”, graficó Rodriguez sobre la represión policial que sufrieron esta mañana.