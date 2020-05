El gobernador Ricardo Quintela inauguró este jueves, la escultura de Rosario Vera Peñaloza en el Paseo Cultural Castro Barros, obra que forma parte de la muestra instalada en el lugar denominada “De Atiles a Bernasconi”. En la oportunidad el mandatario anunció que iniciarán las gestiones para publicar los trabajos de la Maestra de la Patria, pedido que ella realizó en su testamento, a fin de que “sirvan de sustento teórico para todas aquellas personas que encuentren en la docencia su vocación”.

“Quiero iniciar saludando de corazón a los y las docentes de nivel inicial que en un día tan especial como hoy son reconocidos por su vocación y entrega para con nuestra infancia: nuestros niños y niñas que confían en ellos y transitan sus primeros pasos de independencia personal”, dijo Quintela.

Pero este reconocimiento tiene su sentido histórico: hoy conmemoramos a Rosario Vera Peñaloza, mujer nacida y fallecida en la provincia de La Rioja, pionera en su época, constructora de paradigmas, pensadora de nuevas formas.



Asimismo recordó los eventos históricos que “han signado su trayectoria y que deben ser constantemente invocados porque hacen a la construcción de la memoria colectiva de nuestro pueblo riojano. Rosario Vera Peñaloza nació en Atiles una localidad del Departamento Juan Facundo Quiroga, a los 20 años se recibió de maestra y en 1898 fundó en La Rioja el primer jardín de infantes del país, ocupó cargos públicos a nivel provincial y nacional, impulsó la creación de bibliotecas y museos. En 1950 falleció”.

Además el gobernador compartió un fragmento del testamento de Vera Peñaloza: “Anhelo para servir a la cultura pública de mi Patria, la publicación de mis trabajos, pues no tuve otro móvil al realizarlo. No teniendo herederos forzosos, renuncio a mis derechos de autor en beneficio de la entidad nacional, provincial o privada, como ser la Junta de Historia y Letras de la Rioja, a la que ya le tengo ofrecido mis trabajos, que hiciere la publicación; pero si ésta fuere el gobierno Nacional o Provincial y la publicación produjera algún beneficio, de éste se destinará lo necesario para servir de base a la fundación de una escuela que llevará el nombre de mi tía y madre de crianza, doña Jesús Peñaloza de Ocampo, en el pueblo de Malanzán donde he pasado mi infancia”.

“En este día quiero anunciarles que iniciaremos las gestiones correspondientes a los fines de cumplir con la última voluntad de Rosario Vera Peñaloza y publicar sus trabajos para que sirvan de sustento teórico a todas aquellas personas que encuentren en la docencia su vocación. Asimismo daremos inicio a las conversaciones pertinentes con el intendente de Juan Facundo Quiroga para imponer el nombre de Jesús Peñaloza de Ocampo a la escuela de Malanzán”, informó Quintela.

A la vez hizo hincapié en que “el legado de Rosario Vera Peñaloza, claro reflejo de su vocación de servicio, es lo que debe movilizarnos, desde lo personal y lo colectivo, en pos de una sociedad más justa e igualitaria. Políticas públicas que sacudan idearios de mentes revolucionarias, que se materialicen en instituciones materiales y simbólicas que transformen a la sociedad en su conjunto”.

“Me apoyo en el sustento de este gobierno provincial, con la carga de justicia social que conlleva el movimiento peronista, para señalar que es la educación uno de sus pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo, que no sólo deben ser medidos en términos económicos sino también en valores simbólicos, culturales y espirituales, y que hacen a la memoria de un pueblo ávido por aprender de sus orígenes para construir su presente y avizorar un futuro de más democracia, más justicia y más igualdad”, recalcó el mandatario.

Por último enfatizó: “a 70 años de su paso a la inmortalidad mi eterno reconocimiento a Rosario Vera Peñaloza, maestra de la Patria, maestra de mi Rioja y que su visión superadora sea la bandera de toda gestión pública histórica. Que sus sueños se conviertan también en nuestros sueños y realidades”.

Cultura y turismo de la mano

Por su parte, el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna explicó que “a días de asumir anunciamos que íbamos a recuperar el Paseo Cultural. Elegimos esta fecha y hoy en este día tan especial comenzamos con las obras”.

También agradeció al artista autor de la escultura que estará emplazada en el paseo cultural, Fernando Pugliese que “intervino en la famosa obra Tierra Santa, entre otras obras y que nos va a permitir acercar y poner en valor a los personajes de nuestra historia”.

“Vienen muchos turistas a la capital y la idea es que desde aquí comiencen un recorrido importante que nos permita a nosotros potenciar a la provincia de La Rioja como un destino turístico importante. Es ahí cuando encuentran razón de ser la relación estrecha entre el turismo y la cultura. Cuando el país descubra la historia riquísima que tiene La Rioja, será un atractivo único”.

Sobre el por qué de la elección de colocar la escultura en el Paseo Cultural, Luna indicó que “en este edificio funcionó por muchos años la escuela Normal, escuela donde Rosarito culminó sus estudios secundarios. También trabajó como secretaria y tesorera previo a su viaje en Paraná”. Posteriormente recordó que “mientras enseñaba lengua, literatura y educación física inauguró el jardín de infantes que lleva su nombre ”.

Al finalizar el ministro expresó que “de esta manera comenzamos a poner en relieve a los personajes más importantes” y dio a conocer que el paseo cultural contará a su alrededor con figuras de quienes construyeron la historia del pueblo de La Rioja.

Al finalizar los discursos las autoridades recorrieron la muestra de Rosario Vera Peñaloza y posteriormente, una de las integrantes de la Comedia de la Provincia, Valeria Castillo, recreó a la homenajeada.