Este martes, el jefe de Gabinete Juan Luna anunció en conferencia de prensa que se endurecerán los controles en los ingresos provinciales y solamente serán autorizados a permanecer las personas que cuenten con un permiso otorgado por el gobierno de La Rioja con cumplimiento de aislamiento en un hotel por 14 días. En cuanto a los vehículos de carga destacó que continúan los controles rigurosos.

Junto al jefe de Gabinete, Juan Luna participaron de la conferencia de prensa el secretario general de la Gobernación, Armando Molina, la ministra de Seguridad Justicia y Derechos Humanos, Gabriela Asís y el ministro de Salud Juan Carlos Vergara, el secretario de Seguridad, Pedro Fuentes y el jefe de la Policía, Rubén Garay .

“Queremos hacer saber que vamos a endurecer con inflexibilidad los ingresos a la provincia de cualquier tipo de tránsito”, dijo Luna.

A la vez que comentó que todas las personas que ingresen a La Rioja serán sometidos a rigurosos protocolos. “Tenemos que asegurarnos que cualquier persona que ingresa a la provincia no traiga covid y que cumpla con el protocolo establecido”, sostuvo el jefe de Gabinete.

Para el arribo de vehículos particulares explicó que “no se podrá ingresar a la provincia sin autorización de la función ejecutiva provincial, porque actualmente muchos comprovincianos buscan ingresar con un permiso que se gestiona en una página web de la Nación. Eso habilita para la circulación interprovincial pero no al ingreso provincial a los fines de residir”.

A lo que sumó que “los ingresos estarán habilitados desde las 7 de la mañana a las 19 horas. Todos sin excepciones, deberán llegar a la estación de ómnibus cumplir con el control y luego permanecer por 14 días en un establecimiento hotelero de esta capital.

Esto es muy importante para la gente del interior ya que deben cumplir la cuarentena en un hotel de la ciudad de La Rioja”.

Luna destacó que “sabemos que estas medidas generan incomodidad y son antipáticas para muchos, pero son absolutamente necesarias. Vamos a salir a cuidarnos muy bien de que el virus no entre”.

En cuanto al transporte de carga informó que no tiene limitado los horarios de ingreso y egreso. En tanto que aquellos transportistas que ingresan a la provincia deberán seguir cumpliendo con los controles estrictos. En ese sentido destacó los operativos realizados en el interior provincial.

Por su parte, el ministro de Salud Juan Carlos Vergara dijo que “las medidas son normales en esta situación de pandemia. Todavía no se terminó, la pandemia continúa. Sabemos que en sectores de la Nación tenemos una tasa de duplicación muy disminuida y en nuestra provincia ya tenemos 15 días con resultados negativos. Debemos redoblar los esfuerzos y continuar con el aislamiento preventivo y obligatorio”.

Vergara pidió el cumplimiento de los protocolos en las actividades que fueron habilitadas y a la sociedad mantenerse atentos ante cualquier síntoma. “Si no nos cuidamos vamos a seguir siendo un eslabón en la cadena de contagios. Seamos solidarios unos con otros”, enfatizó Vergara.

Por su parte la ministra de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos Gabriela Asís hizo hincapié en que los controles en los puestos camineros siguen siendo rigurosos. “No nos podemos dar el lujo de volver atrás, estas medidas que se toman tienen que ver con la salud de todos”, afirmó Asís.

Por último el secretario de la Gobernación Armando Molina recalcó que “la coerción social es el mejor control, y debemos cumplir con los protocolos. Me tocó llamar la atención a varios deportistas, tenemos que usar barbijo, alcohol en gel y mantener el aislamiento social”.