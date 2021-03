La vicegobernadora Florencia López destacó “el apoyo del gobernador en temas como estos que permiten alcanzar la conquista de más derechos de mujeres”.

Sostuvo que este decreto “tiene una implicancia muy fuerte en la sociedad ya que existe un índice de deserción y ausentismo escolar muy grande donde muchas de nuestras adolescentes no concurran a la escuela a causa de no contar con los productos de higiene menstrual”.

Florencia López manifestó además que “este gobierno comenzó y va a seguir hablando de lo que antes no se hablaba, lo que nos animábamos a decir, a deconstruirnos y avanzar en la conquista de más derechos”.

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara puso de manifiesto que aspectos de género y el reconocimiento de derechos, al decir que ‘el gobierno lo viene planteando desde el inicio de la gestión y a partir de una mesa intersectorial permanentemente se viene trabajando sobre los derechos que se deben otorgar y reconocer a la mujer a partir de esta visión orientada a generar igualdades”.



También valoró la posibilidad otorgar una solución de salud integral a partir de ese trabajo y que vio la luz en un decreto, lo que a su entender significa “un paso adelante, donde como provincia somos unas de la pocas que estamos asignando un plan para la gestión de la menstruación y que permitirá otorgar los elementos necesarios para la atención de la mujer en esta instancia para pueda hacer sus tareas habituales”.

La legisladora, Sonia Torres, ponderó la tarea que se pudo alcanzar a partir de la mesa intersectorial teniendo en cuenta que a este programa “lo esperamos muchas mujeres y también a nivel social”; al tiempo que transmitió su reconocimiento “a los legisladores varones por el acompañamiento y ponerse esta causa al hombro”.

Dijo que “la gestión menstrual es un factor de desigualdad y las molestias que ocasiona se pueden manejar con seguridad e higiene”, para alertar que “no todas las mujeres disponen de acceso a instalaciones, productos, educación para la salud, que son necesarios para mantener una salud integral”.

Torres manifestó que “el no disponer de los elementos necesarios durante la menstruación lleva a diversas cuestiones, tales como infecciones del tracto urinario, problemas en la salud reproductiva infertilidad y otras tantas”.

En tanto que la secretaria de la Mujer y Diversidad, Lourdes Ortiz sostuvo: “Veníamos trabajando en un proyecto que nos llevó mucho tiempo, buscando consenso y que creímos necesario y oportuno darlo a conocer ahora a la comunidad que es esta política pública que parte del proyecto de Gobierno, que ha tomado con mucha convicción la perspectiva de género”.

Dijo además que es importante “pensar en la desigualdades con ese criterio para poderlas trabajar, transformar y generar mejores y mayores oportunidades para todas, todos y todes”.

La funcionaria puntualizó que “para trabajar sobre las violencias debíamos poder mirar cuales eran sus causas y unificando las causas, las desigualdades, por lo que trabajar sobre esto íbamos a poder avanzar en este objetivo de este proyecto de gobierno, como lo es la erradicación de violencias y discriminaciones”.

De la actividad tomaron parte ministros de la Función Ejecutiva Provincial; legisladoras y legisladores provinciales; intendentas e intendentes; la diputada nacional Hilda Aguirre de Soria; autoridades de la UNLaR y representantes de asociaciones intermedias.

El programa

A través de un decreto del Ejecutivo se creó este año el programa Provincial de Acceso Igualitario a la Salud Menstrual y Acompañamiento de la Persona Gestante, el que tendrá por finalidad garantizar el acceso a elementos básicos de gestión menstrual, la atención adecuada durante el embrazo y el puerperio y el acompañamiento luego del parto para todas las personas gestantes de la provincia.

De tal manera que se garantiza el acceso a elementos básicos de gestión menstrual de todas las mujeres que lo necesiten mediante su provisión gratuita en todo el territorio de la provincia a través de los centros y establecimientos de salud pública, y entre aquellas mujeres que se encuentren alojadas en establecimientos penitenciarios y en instituciones de salud mental.

La norma tuvo en cuenta que la igualdad real de trato y oportunidades debe traducirse en la implementación de políticas públicas de género y equidad efectivas, enfocadas en proteger y garantizar de modo integral el Derecho a la Salud, dirigiendo en consecuencia la acción del Estado a la atención y solución de esta problemática, a la disminución de toda brecha de desigualdad existente, a fortalecer las posibilidades de acceso universal al sistema de salud pública y a promover la asistencia del parto parra todas personas gestantes de la provincia.

El programa Productos de Gestión Menstrual prevé disponer de un boleto gratuito para todas aquellas personas gestantes que residan en el interior de la provincia y que deban trasladarse a la Capital para la realización de controles médicos durante el proceso de gestación y puerperio.

Contempla además el garantizar el acceso equitativo a los insumos y elementos necesarios para el cuidado y atención de las niñas y niños al momento del nacimiento, como así también para un adecuado puerperio, mediante la provisión de elementos referidos al ajuar de las y los recién nacidos, y elementos personales para la personas gestantes.

Como se recordará, el gobernador Ricardo Quintela, anunció la creación de un Programa Provincial de Acceso Igualitario a la Gestión Menstrual, en cuyo diseño y elaboración participaron de manera consensuada el Ministerio de Salud de la Provincia, la Secretaria de Promoción y Prevención de la Salud, el área de Salud de la Mujer; la Secretaría de la Mujer y la Diversidad de la Provincia y la legisladora Sonia Torres como parte de la Cámara de Diputados y autora del primer proyecto de Ley Provincial.

Además hay que tener en cuenta que solo en algunas ciudades como Santa Fe, Morón (Buenos Aires) y San Rafael (Mendoza) se pusieron en marcha programas de salud menstrual.