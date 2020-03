En el marco del Inicio de Sesiones Ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante, la Intendente Dora Rodriguez brindó su mensaje tal como lo establece la carta orgánica Municipal.

Convocó a toda la comunidad a trabajar por el Departamento con compromiso, honestidad y transparencia.

En primer lugar, agradeció a la comunidad:

“Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, el acompañamiento de la gran mayoría de la sociedad chamicalense en estos primeros 80 días fue fundamental para llevar a cabo estas primeras grandes aciones y nos da la fuerza necesaria para seguir por este camino, vengo a informarles sobre el estado general de la Administración Municipal, el diagnóstico del estado de situación financiero y administrativo recibido de la gestión municipal anterior, las necesidades públicas urgentes y el plan de acción de gobierno a llevar a cabo durante el corriente año”.

Luego, la jefa comunal comenzó a detallar como recibió el Municipio en sus diversos ambitos.

En cuanto al estado financiero, dijo: “Recibimos un estado financiero del municipio con una importante deuda. En caja de la anterior gestión había la suma de $8.700 más la suma de $100.000 correspondiente a la partida especial CIC, pero las obligaciones que quedaban pendientes de cumplir entre el 10 de Diciembre y el 31 de Diciembre de 2019 superaban el presupuesto mensual que por coparticipación le corresponde al Municipio por una suma Documentada de $ 5.469.000, especialmente por la gran cantidad de Becarios que se habían incorporado en los últimos dos meses de la gestión anterior por motivos electorales. Con una planta de 1.536 Becarios y contratados por locación, nosotros abonamos la suma de $4.600.000,00 gracias al auxilio financiero del Gobernador y respetamos totalmente el listado de beneficiarios dejado por la anterior gestión correspondiente al mes de noviembre de 2019. Durante el pago de los beneficios pudimos constatar numerosas situaciones irregulares entre ellas: personas que pretendían cobrar por personas fallecidas, beneficiarios que pretendían cobrar por otras personas sin autorización, personas con más de un beneficio, beneficiarios que sólo aparecían a cobrar sin prestar ningún servicio al Municipio, personas con sueldo o cargos del mismo Municipio u otras reparticiones que además cobraban becas y contratos, etc …

“En cuanto a la deuda con los proveedores la misma ascendía a la suma de $869.000, pero luego aparecieron otros proveedores, cuyas deudas están en estado de verificación.

Mención especial merece una deuda, que está en estado de verificación, por la compra de una máquina vial Retropala adquirida con fecha 09 de febrero de 2017 por la suma de $1.700.000, la cual actualmente se encuentra en poder del Vendedor, la firma El Productor S.A. de la Provincia de Catamarca quien ejerce derecho de retención por una deuda no saldada por la anterior gestión, que según primeras conversaciones con el vendedor al día de hoy asciende, en dólares a la suma de US$ 62.000. En las próximas semanas informaremos al Concejo Deliberante el estado de la verificación de la deuda y el curso de las negociaciones que ya fueron iniciadas para recuperar el mencionado bien.

También está en estado de verificación la deuda por la reparación de máquinas viales (una topadora y una pala cargadora) que la anterior gestión envió hace años a un taller mecánico de la ciudad de Villa Dolores Provincia de Córdoba. Hemos iniciado conversaciones para verificar la deuda y poder recuperar los bienes municipales.

La anterior gestión se manejaba de una manera totalmente informal, entregando los funcionarios dinero en mano, sin constancia de pagos realizados, sin archivo de deudas registradas, sin actos administrativos que justifiquen los pagos y las contrataciones.

Tengan la plena seguridad de que el dinero del Municipio hoy está en buenas manos y va a ser correctamente administrado, responsablemente, cumpliendo con todas las normas legales.”

Sobre el estado administrativo, la Intendente expresó:

“Si el estado financiero recibido tenía importantes deudas, el estado administrativo heredado era totalmente deficiente. Las personas designadas por la anterior gestión para ocupar los cargos de funcionarios y personal no escalafonados (estructura orgánica municipal) no cumplían con sus funciones ó eran designados en cargos que no ejercían. Durante años las Áreas Municipales no cumplieron con sus funciones.

Un Municipio no es solo asistencia social. Un Municipio debe, en primer lugar, dedicarse a la prestación de servicios públicos esenciales como alumbrado, barrido, limpieza y recolección de residuos, pero también debemos avanzar en todas las demás Áreas Operativas como Obras Públicas, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Producción, Turismo, Cultura y en la parte administrativa son esenciales Gobierno y Hacienda.

Si un Intendente no genera un buen equipo de trabajo, no puede avanzar, no puede implementar la enorme cantidad de programas que para todas las Áreas se pueden conseguir de Nación y Provincia.

Por eso agradezco el acompañamiento y compromiso de todo mi equipo de trabajo, que en 80 días han trabajado arduamente y los cambios comienzan a notarse.”

Luego, Dorita Rodriguez en su alocución, comenzó a detallar de manera especifica el estado de como se recibió, del estado actual y de lo que se hará en estos meses en cada Secretaria, Dirección y Coordinación de la Municipalidad. Además informó su plan de acción de Gobierno para este año 2.020.

Tocó temas en que la comunidad solicitaba tener conocimiento, tal es el caso del Matadero Municipal, el Parque Automotor y el Basurero Municipal.

Sobre el Parque Automotor, dijo: “Penosamente hemos encontrado un Parque Automotor destruido. Un verdadero cementerio de automotores. Respecto al estado de los vehículos, en estado de dar de baja o irrecuperables hay 5 camionetas, 2 autos, 6 camiones, 4 tractores, 1 colectivo, 1 combi y 1 minibus, 1 motoniveladora y 3 máquinas de la Planta de Asfalto; en cuanto a Vehículos con motor fundido con posibilidad de reparar hay 1 camioneta Toyota, 4 camiones, 1 colectivo, 1 combi, un minibús; en funcionamiento algunas camionetas, camiones y 1 tractor. El informe de la Dirección de Patrimonio Municipal con detalle de este listado les será entregado en los próximos días.”

En cuanto al Detalle del Matadero Municipal, expresó: “Lamentablemente, el Matadero Municipal se encuentra clausurado y fuera de operación hace más de un año. Totalmente abandonado. En esta nueva Administración hemos gestionado los fondos ante el Gobierno de la provincia para ponerlo nuevamente en funcionamiento. Conseguimos reparar la Caldera, por personal matriculado y autorizado por la Secretaria de Hidráulica de vapor de La Provincia de Córdoba, requisito reglamentario. Se comenzaron los trabajos de limpieza, cierre perimetral y primeras obras de mejoras edilicias. Esperamos en los próximos 60/90 días, terminar la obra cumpliendo con todas las reglamentaciones sanitarias y edilicias, y obtener las habilitaciones correspondientes del RUCA (Registro Único de la Cadena Agroalimentaria) y la AFIP para volver a prestar este servicio público esencial para la seguridad sanitaria. ”

Sobre el Basurero: “El estado recibido del Basurero Municipal requería de acciones inmediatas para mejorar su uso y funcionamiento. Gracias al aporte de máquinas viales enviadas por el Gobierno de la Provincia, hemos conseguido realizar la apertura de caminos internos y el reacomodamiento de la basura. Estamos trabajando en el Proyecto para trasladar el Basurero a una zona más alejada de la ciudad y hacer el tratamiento correspondiente de cada clase de residuos.”

También, habló sobre la situación actual de la Planta de Asfalto:

“La Planta de Asfalto fue adquirida por la anterior gestión, mediando el dictado del Decreto DEM N° 75/16 de fecha 28 de mayo de 2016 donde se dispuso la compra directa por la suma de $3.000.000 SIN DETALLAR EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA NI EN EL DECRETO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS BIENES QUE LA INTEGRABAN. Luego mediante Decreto DEM N° 113/16 de fecha 13 de agosto de 2016 se dispuso la compra directa de un camión Ford por la suma de $250.000 el cual se encuentra en el taller municipal y una máquina terminadora de asfalto Marca DEMAG por la suma de $273.000 la cual existe, pero en estado irreparable. Luego mediante Decreto DEM N° 114/16 de fecha 18 de Agosto de 2016 se dispuso la compra directa de una Minicargadora Marca ASTARSA, hoy con el motor roto, y una Fresadora de la misma marca por la suma de $857.000. La Planta de asfalto está en un estado de gran deterioro y se está analizando la conveniencia de la venta de los bienes que la integran. MI COMPROMISO FUE DISPONER QUE DEJE DE FUNCIONAR LA PLANTA EN EL BARRIO ÁNGEL VICENTE PEÑALOZA, UNA ZONA URBANA DONDE NUNCA DEBIÓ SER EMPLAZADA Y ES UN COMPROMISO QUE VOY A CUMPLIR.”

Expresó que mantendrá una buena relación con el viceintendente: “En esta gestión, les puedo asegurar, que la Intendente y el Viceintendente van a mantener una responsable relación institucional. No vamos a cortar la comunicación entre nosotros por más diferencias que podamos tener. Cuando la Intendente deba ausentarse va a dejar a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal al Viceintendente. Aclaro esto, porque lo normal y legalmente establecido no se cumplía en la gestión anterior.”

Continuó su discurso afirmando: “Esta Intendente ha mejorado las relaciones con las Autoridades e Instituciones Locales, Provinciales y Nacionales. NO ESCUCHARAN DE BOCA DE ESTA INTENDENTE NINGUNA EXPRESIÓN DE FALTA DE RESPETO A PERSONA O AUTORIDAD ALGUNA.

En los primeros 80 días de trabajo, hemos recibido la visita de los Ministros de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; de Trabajo, Empleo e Industria: de Salud Pública; y numerosos Secretarios y Directores Provinciales, firmando tantos Convenios como hace muchos años no se firmaban en tan corto tiempo”.

En la parte final, Rodriguez enfatizó: “Finalmente, debo hablar de los medios de comunicación. Siendo el cuarto poder del Estado, respetamos el trabajo de cada medio de comunicación, en especial los medios locales, porque en virtud de ellos y de los medios virtuales actuales, la Comunidad puede conocer las acciones de gobierno que llevamos a cabo.

No vamos a discriminar ni a perseguir a ningún medio de comunicación, pero sí les vamos a exigir, como ciudadanos y Autoridades, que cumplan con todas las normas que correspondan.

Exijo el mismo respeto y consideración que yo les doy, que informen con la verdad, que no mientan ni confundan a la gente. Tienen una gran responsabilidad en sus manos.

NO SOY NINGUNA REINA, NI MI HIJO NINGÚN PRÍNCIPE, NO SOY NINGUNA MARIONETA DE NINGUNA PERSONA O APELLIDO. Soy una LÍDER DEMOCRÁTICA que tiene un excelente equipo de trabajo y en ese equipo no hay un solo apellido, son tantos como Secretarios, Directores, Coordinadores y Jefes de Áreas me acompañan, con la capacidad necesaria para cumplir las funciones encomendadas, con la experiencia administrativa adecuada, con mucha juventud y ganas de trabajar y sacar a Chamical adelante.

Yo tomo las decisiones y no dudo un instante, con la guía de DIOS que me acompaña en cada paso que doy en mi vida.

Sigo las expresiones de nuestro Presidente de la Nación y tengo el mismo deseo para mi querido Departamento: “Esta es la Nación que queremos unida, solidaria y justa. Donde se recree la cultura del trabajo, donde los egos y ambiciones personales sean desterrados para dar paso al amor y la Paz”.