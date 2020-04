La Vicegobernadora de la Provincia en entrevista radial con la emisora de Chamical, Radio Open, destacó la necesidad de unidad, resaltó y defendió las medidas oportunas tomadas por el Gobernador Quintela, afirmó el gran trabajo que desarrolla la Intendente Rodriguez y dijo que ya sienten a Manolo Barrera como un compañero más en la cámara, aunque todavía no tomó juramento de su banca.

Entrevistada por el comunicador Thomas Oyola, la Dra Florencia Lopez, en el marco de la emergencia sanitaria expresó que “estamos atravesando lógicamente momentos complicados, en donde nos encontramos con un sin número de situaciones, hay personas que están aisladas, otras personas que ya tienen el virus en la Capital y todos lo vivimos con mucha incertidumbre porque no sabemos como va a continuar la situación, pero básicamente podemos ver que el Gobierno está haciendo un buen trabajo, tanto a nivel Nacional como Provincial”.

“Se está trabajando mucho no solo en la cuestión sanitaria sino también para que podamos ayudar en la emergencia social que estamos viviendo, existe mucha gente que no puede trabajar, que no puede abrir sus negocios, las cuentas empiezan a llegar, hay que pagar alquileres y toda una suerte de complicaciones que no será fácil, pero optamos por la salud antes que la economía”.

Interrogada por la incorporación de Manolo Barrera en la cámara de diputados, debido al trágico fallecimiento del legislador Daniel Elías, Lopez expresó: “Estuvimos en contacto con Manolo, si bien es cierto que todavía no está física y legalmente formando el cuerpo, nosotros ya lo consideramos un compañero, hemos ido tratando de gestionar a través de él, y también de Renzo (Castro) y de Carla (Aliendro), algún insumo necesario para Hospitales, en este caso el nosomio de Chamical y también de algunas otras demandas, por supuesto con todo el acompañamiento y el respeto de la Intendenta, de Dora, que también está trabajando fuertemente para cuidar la salud de su pueblo.”

Luego continuó: “Por ahí hay gente que cree que son medidas un poco antipáticas, pero la verdad que no es un buen momento para estar al frente de un Municipio, de la Provincia, así que eso lo tenemos que saber entender, acá es clave el dialogo, así como necesitamos cuidar la salud del pueblo, hay funcionarios que necesitan realizar algunas diligencias en la Capital y eso nos está complicando a todos, hay que buscar la forma y la manera para no arriesgar al interior a algún tipo de contagio”, enfatizaba la vicegobernadora de la provincia.