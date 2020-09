El Municipio de Chamical hace instantes emitió un comunicado en donde especifica todas las nuevas medidas de flexibilización:

🔺COMUNICACIÓN

SRES. VECINOS / COMERCIANTES / RESPONSABLES DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS:

Por la presente se les comunica las nuevas disposiciones según Decreto D.E.M. N° 203/2020 de fecha 21 de Septiembre de 2020, vigentes a partir del día Martes 22 de Septiembre de 2020, en adhesión a lo dispuesto por el Decreto F.E.P. N° 1.172 de fecha 21 de Septiembre de 2020.

➡MANTENIMIENTO DE LAS REGLAS DE CONDUCTA GENERALES:

Las personas deberán:

a. mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros,

b. utilizar tapabocas en espacios compartidos,

c. higienizarse asiduamente las manos,

d. toser en el pliegue del codo,

e. desinfectar las superficies,

f. ventilar los ambientes; y

g. dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e

instrucciones de las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales.

➡MANTENIMIENTO DE LA PROHIBICION DE REUNIONES SOCIALES:

Se mantiene la prohibición de las reuniones familiares y/o sociales dentro de la propiedad privada y

en general cualquier tipo de concentración o reunión de personas en la vía pública.

➡MANTENIMIENTO DE LA PROHIBICION DE CIRCULACION

INTERDEPARTAMENTAL:

Se mantiene la prohibición de circulación de las personas por fuera del Departamento donde residan,

salvo aquellos casos autorizados a circular por estar comprendidos dentro las actividades y servicios

declarados esenciales o autorizados para funcionar y siempre que se emitan los permisos de

Ingreso/Egreso por cada Municipio.

➡MANTENIMIENTO DE LOS HORARIOS COMERCIALES:

Se les comunica que se mantienen los horarios comerciales, notificados por el Municipio con

anterioridad:

Se establece en general (salvo excepciones expresamente determinadas) los siguientes horarios de atención comercial (PARA LOS RUBROS PERMITIDOS) entre los siguientes horarios mínimos y máximos:

➡Horario comercial general:

Mañana: 08:00hs a 13:00 hs.

Tarde: 17:00hs a 20:00hs

Este horario comercial general se establece para Supermercados, Comercios minoristas de proximidad de alimentos, bebidas, Provisión de garrafas, cuidado personal y limpieza, Ferreterías, Veterinarias y todo otro rubro o actividad que no tenga otro horario expresamente determinado.

Farmacias: de 08:00 a 00:00hs. (sólo están autorizadas a vender medicamentos y productos de

limpieza).

Estaciones de Servicio: Venta de combustibles: 24hs.

Servicio de Deliverys: de 08:00hs a 00:00hs.

➡ NUEVAS ACTIVIDADES Y HORARIOS PERMITIDOS:

1. Actividad gastronómica: Confiterías, cafeterías, Restaurantes y Afines.

a) con atención presencial “al aire libre”: de 8:00hs a 14:00hs y de 17:00hs a 20:00 horas,

b) con modalidad de reparto a domicilio (DELIVERY) y entrega en el establecimiento comercial: desde las 20:00hs hasta las 24:00 horas.

2. Comercios de productos no esenciales: A modo de ejemplo están incluidos los siguientes rubros: Venta de indumentaria, marroquinería, calzados, cosmética y perfumerías, cuidado personal, tecnología, celulares, artefactos del hogar, jugueterías, Bazar, Cotillón, Polirubros, Librerías, Fotocopiadoras; Viveros y Florerías; Descartables; Mueblerías, Decoración, Joyerías, relojerías, Ópticas, Agencias de Quiniela y otros juegos de azar, Venta de repuestos, neumáticos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas, Concesionarias de autos y motos, Bicicleterías, Oficinas de Tarjetas de Crédito y Préstamos Personales y venta de periódicos.

a) con atención presencial: de 08:00hs a 13:00hs,

b) con modalidad de reparto a domicilio (DELIVERY) y entrega en el establecimiento comercial, en el caso de venta: de 17:00hs a 20:00hs.

➡Servicios permitidos: Servicios Mecánicos: Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas. Talleres de chapa y pintura. Talleres de Herrería y

carpintería: de madera y metálica. Servicio de jardinería, limpieza y desmalezamiento.

Servicios de cuidado personal: Peluquerías, pedicuras, manicuras y centros de belleza. Taxis y Remises.

– Con sistema de turno o contratación previa: de 08:00hs a 13:00hs y de 17:00hs a 20:00hs.

4. Obra Privada y Oficios relacionados al aire libre:

– desde las 08:00hs hasta las 18:00 horas.

5. Profesiones liberales con atención presencial mediante turnos previos y sin sala de espera en lugares cerrados.

– desde las 08:00hs hasta las 13:00hs y de 17:00hs hasta las 20:00 horas,

6. Actividades recreativas y deportivas, individuales y al aire libre: TROTE, CAMINATA, CICLISMO (ruta y MTB) individual y no en pelotón.

– Lunes a Sábados desde las 08:00hs hasta las 20:00hs.

Protocolos Vigentes: Todas las actividades y servicios que se habilitan deberán respetar los Protocolos Provinciales y Municipales previamente notificados, los cuales siguen en vigencia.

➡MANTENIMIENTO DE LAS REGLAS DE CIRCULACION DE PERSONAS:

Circulación por terminación del número de D.N.I.:

Las personas podrán circular para realizar actividades permitidas según la terminación del número

de DNI de acuerdo al siguiente detalle: Del 0 al 4 los días lunes, miércoles y viernes y del 5 al 9 los días martes, jueves y sábado.

➡MANTENIMIENTO DE PROHIBICION DE DISTRIBUCION Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS:

Días con distribución y venta Prohibida de bebidas alcohólicas: Desde los días viernes a las 20:00hs hasta los días Lunes a las 08:00hs.

➡ACTIVIDADES NO PERMITIDAS:

a. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos y de cualquier otra

índole que implique la concurrencia de personas: Discotecas, Pubs, Asociaciones Civiles, Salones de

Fiestas y similares.

b. Hoteles, y otros Hospedajes no afectados por las Autoridades a la emergencia sanitaria.

C. CANCHAS DE PÁDEL

d. ACTIVIDADES YOGA, PILATES, CROSSFIT, ZUMBA FITNESS, ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Y SIMILARES.

e. BOCHAS.

f. GIMNASIOS.

g. ACADEMIAS DE DANZAS.

h. ACADEMIAS DE ENSEÑANZA PRIVADA.

I. CEREMONIAS RELIGIOSAS (MISAS, CULTOS).

J. PESCA (suspendida hasta nueva habilitación provincial).

K. TODA OTRA ACTIVIDAD QUE NO HAYA SIDO EXPRESAMENTE HABILITADA.

➡SANCIONES:

Ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los puntos anteriores, las sanciones serán

las siguientes:

Primera infracción: Multa de $5.000 y Clausura de 5 días.

Segunda Infracción: Multa de $10.000 y Clausura de 10 días.

Tercera y Subsiguientes Infracciones: Clausura de 15 días.

En caso del Transporte de Mercadería no permitida para la distribución o que no cumpla con las medidas fitosanitarias se procederá al secuestro y/o decomiso de la mercadería.

En caso de corresponder se dará inmediata participación a la Justicia Federal en el marco de lo establecido por los Artículos 202, 203 y 205 del Código Penal Argentino y a la Policía de la Provincia de La Rioja en el marco de la Ley Provincial N° 10.290.

➡VIGENCIA:

Las Disposiciones comunicadas estarán vigentes hasta nueva Disposición Municipal, en el marco de las medidas que disponga el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal de acuerdo a los siguientes parámetros:

1. la evolución de la epidemia COVID 19 en la Provincia de La Rioja y en el Departamento Chamical;

2. el efectivo cumplimiento de las reglas generales de conducta y los Protocolos de funcionamiento de actividades y servicios por parte de los vecinos y de los responsables de las actividades y servicios permitidos.