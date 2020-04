La locutora y conductora Gabriela Fernandez, familiar directo de la fallecida Dra Ruiz realizó un posteo en las redes sociales, expresando las dudas que quedan en la familia, amigos y allegados por la muerte de la profesional ocurrida a primeras horas de este martes 31.

Gaby Fernández

Solo pido que se haga justicia

La Dra Liliana Ruiz partió dejando un dolor inmenso a cada uno de los que la conocimos, dejando su marido y sus dos hijos adolescentes por seguir desempeñando su tarea de Pediatra.

Quiero y exijo al Ministerio de salud que se le realicen nuevamente las pruebas del Covid-19

Ella no sale de viaje hace 3 años, no tuvo contacto con extranjeros, ella NO es la que ingresó el virus a nuestra provincia, por Dios dijeron tantas mentiras y nada que ver.

Ella hasta el día 12/03 estuvo TRABAJANDO atendiendo en un consultorio de nuestra provincia, repito ella no lo trajo al virus, si ella realmente lo tuvo, a ella se lo contagiaron.

Quién, cómo, dónde, cuándo????? Y la persona que la contagió??? Por otro lado ella estuvo desde el 12/03 hasta el 22/03 encerrada en la casa con el marido y los hijos y ellos en la actualidad después de cuantos días no presentan NINGÚN síntoma de haberse contagiado.

Le dijeron al Marido que no van a mandar las muestras de ellos porque no presentan ningún síntoma y así están, en cuarentena, con la incertidumbre de no saber, ni poder hacer NADA. Ustedes pueden ponerse dos minutos en el lugar de ellos???

Por otro lado no sería la primera vez que el Instituto Malbran de un falso positivo, ya sucedió en Mendoza, le dieron positivo a un hombre y como ahí ya están realizando las pruebas, le hicieron en la provincia 3 veces los estudios y las 3 les dio NEGATIVO.

Por eso me parece todo muy raro, la Flia y todos los riojanos merecemos saber la verdad.

Hago público esto y doy tantos detalles, para que lo sepan aquellos que tuvieron la voluntad tan gratuita de juzgarla, de señalarla, escribiendo tantas barbaridades, cagandose en su Flia, sin ponerse en el lugar de la incertidumbre y el dolor que ellos vivían en ese momento tan crítico, mínimo pido que oren por el eterno descanso de su alma y que les sirva para ser mejores personas y no juzgar, sin saber, quienes se creen que son para acusar así??? Dios los perdone.

Justicia por Lili, MERECEMOS SABER LA VERDAD.

Se que por publicar todo esto puedo tener problemas, pero solo estoy diciendo la verdad, su verdad, ella hoy no puede hablar, su marido y sus hijos tampoco tienen la fuerza para hacerlo, por eso como comunicadora social, exijo una respuesta para su familia y para todos los riojanos. concluye el posteo de Fernandez