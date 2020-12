Felipe Álvarez, Sergio Casas, Danilo Flores y Julio Sahad manifestaron su voto en contra de la ley.

En el marco de la sesión que se realizó en la cámara de diputados del congreso nacional, donde se dio media sanción al proyecto de despenalización del aborto, cuatro de los cinco diputados riojanos votaron en contra.

Se trata de los oficialistas Sergio Casas y Danilo Flores, y los opositores Felipe Álvarez y Julio Sahad.

“Se dio media sanción al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Mi voto fue negativo, porque ratifico mi compromiso a favor de la defensa de la vida siempre”. “Busco representar el sentir mayoritario del pueblo Riojano y guiándome por la ética racional y el orden jurídico-constitucional que contempla el respeto por el derecho a la vida desde la concepción”, justificó Sergio Casas.

Por su parte, Julio Sahad señaló que “sin duda, no es el momento ni el contexto para tratar este tema, ni mucho menos en forma exprés, como nos tienen acostumbrados últimamente”. “Defiendo la vida, todas las vidas, también el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su salud, reivindico y celebro todas sus luchas y conquistas. Pero en este caso, estamos decidiendo sobre la vida de otro ser que habita en el seno materno y no puede defenderse”. “Más allá de lo inoportuno de tratar el tema del aborto hoy y más allá del resultado de la votación, no tendremos nada para celebrar ni festejar, sí quedará una gran tarea, la de disminuir la cantidad de embarazos no deseados”.

En el mismo sentido, Danilo Flores remarcó que “sigo sosteniendo que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, por eso mi voto fue negativo”.