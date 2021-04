“Gracias a la Liga Argentina que estuvimos jugando estos meses, el entrenador de Selección me vio y habló con mi entrenadora para saber un poco de mí, mis datos, ahí me hablaron para decirme si quería formar parte de la Selección, que dentro de poco será la concentración”, manifestó Keila.

“Me enteré el viernes y me dejó muy impactada, porque no creí que en serio me quisieran a mí o que me hayan visto. Me puso muy feliz, estoy emocionada y pensando que quiero llegar lo mejor que pueda al momento que tenga que concentrar”, expresó la capitana de “Las Naranjitas”.