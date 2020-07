El gobernador Ricardo Quintela, decidió el regreso a Fase 1 de toda la provincia y extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio desde las cero horas del jueves 9 de julio hasta las cero horas del 27 de julio, luego de que los casos que se registraron las últimas semanas y que tuvo su pico ayer con la confirmación de 14 casos de coronavirus.

En la oportunidad el gobernador expresó que “quiero comunicarles que luego de un profundo debate el día de ayer y luego de conocidos los resultados epidemiológicos de anoche. Nuevamente nos volvimos a reunir junto a la vicegobernadora, las autoridades de la Cámara de Diputados y el conjunto de los ministros, y el Comité Operativo de Emergencia compuesto por epidemiólogos, infectólogos y bioquímicos a quienes hemos consultado su opinión y tomamos esta decisión”. En ese sentido sumó que “volvemos a la fase 1 desde las cero horas del día jueves hasta las cero horas del lunes 27 de julio. Esto significa 19 días que vamos a pedirle a la sociedad riojana en su conjunto un esfuerzo. Hay un rebrote a nivel mundial y en la república Argentina y La Rioja no es la excepción”.

Indicó que las personas deberán permanecer en su residencia habitual o en la residencia en que se encuentren a partir del jueves desde las cero horas, debiéndose abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, asimismo no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos salvo para cuestiones indispensables como el aprovisionamiento de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19. Con igual propósito las fronteras de la provincia permanecerán cerradas.

Se suspende los servicio de taxis y remises, cobranza de impuestos y servicios, la actividad registral nacional y provincial; así como las actividades recreativas, religiosas y deportivas; servicios profesionales y de oficios del hogar que fueron habilitadas recientemente.

Al respecto, se precisó que quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, debiendo limitarse su desplazamiento al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios. Integran este grupo personal de Salud, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos; autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y trabajadores y trabajadores convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades.

También personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes; el personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos; personas que deban asistir a otras con discapacidad, familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas y a adolescentes; aquellas que deban atender una situación de fuerza mayor o las que estén afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones (no estando autorizadas actividades que signifiquen reunión de personas) o a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.

Igualmente la excepción alcanza a supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad; farmacias; ferreterías; veterinarias; de provisión de garrafas; industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, quedan igualmente exceptuadas a los que se suman actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca; actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales; y actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. Por lo que las tareas desarrolladas en el Parque Industrial se podrán seguir desarrollando.

Tampoco son alcanzados por el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” el servicio de recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos; el mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias; el reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad; servicios postales y de distribución de paquetería; de vigilancia, limpieza y guardia.

El gobernador recalcó que “habrá un fuerte control en todos los barrios por lo que pedimos la colaboración de todas las vecinas y vecinos. Les pedimos a todos que tomemos conciencia”.

Además comunicó que “se tomó la decisión basada en lo que nos transmite el COE, de que las cervecerías se cerrarán desde las 20 horas de hoy (martes 7 de julio)”. A lo que sumó que desde el miércoles 8, a las 20 queda suspendida la venta de bebidas alcohólicas.

También comunicó que “vamos a solicitar a los intendentes tomen similares medidas” y enfatizó en que “les pedimos a todos los funcionarios que tengan que trasladarse de un lugar a otro del interior que no se trasladen a la capital y viceversa”. En este sentido solicitó utilicen los medios digitales de comunicación.

A la vez el primer mandatario informó que las fronteras de la provincia permanecerán cerradas y “se fortalecerán los controles del límite de la provincia, sólo podrán ingresar los transportes de carga, los que se quieran ir de la provincia podrán irse pero no podrán ingresar”.

Por otro lado les pidió a los medios de comunicación su acompañamiento “esta es una situación de todos los riojanos sin excepción, creemos que esto nos tiene que hermanar y unir. Todos los compañeros como quien les habla estamos seguros que vamos as controlar rápidamente este rebrote”.

Además Quintela destacó que el sistema sanitario está fortalecido en la provincia y afirmó que “no hay que alarmarse” y que para su gobierno “la salud y la vida de la gente es nuestra prioridad”.

Del anuncio participaron la vicegobernadora Florencia López; la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Teresita Madera; el jefe de Gabinete, Juan Luna; el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, el secretario general de Gobierno, Armando Molina y Germán Guglieri, subsecretario de Políticas Hospitalarias.