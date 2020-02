Ayer viernes, los integrantes del Comité de Emergencia recientemente formado, se reunieron para seguir coordinando las acciones a llevar a cabo, combatiendo el Aedes aegypti, mosquito transmisor del Dengue. Encuentro en donde también participó la Intendente Rodríguez.

En conferencia de prensa, el Dr. Iván Cobresi, Secretario de Gobierno, afirmó que “la Municipalidad viene trabajando desde enero con operativos de descacharreo en los barrios, fue el primer Municipio en la provincia en hacerlo según el Ministro de Salud, en un primer momento para combatir focos infecciosos y por una cuestión de salud pública en general, hoy nos sirve también con esta lucha contra el Dengue”.

“La semana próxima realizaremos operativos en los dos cementerios de la ciudad y comenzaremos con procedimientos específicos en las gomerias por las gomas no usadas y que también son chatarra”.

“Vamos a impulsar a que el vecino que no lo hace, cumpla con el deber de limpiar sus veredas y mantenerlas en condiciones, de igual manera las viviendas abandonadas y sitios baldíos en desuso, a través de ordenanzas trabajaremos en ello”.

“Queremos dejar en claro que la fumigación no se debe hacer por prevención, por ahora Chamical no tiene ningún caso confirmado ni en estudio, las fumigaciones que se deben hacer son en casos puntales, como lo es el caso de instituciones, sobre todo las escuelas que están próximas a comenzar con sus actividades. Por este tema el Comité y la comunidad pudo ser parte de una capacitación el día jueves brindada por el Dr. Andrés Visitin y el Biol José Alejandro Agüero.”

“Que la gente no vea que se este fumigando, no quiere decir que no se esté trabajando, el protocolo nos dice que se debe fumigar cuando haya zonas afectadas, estamos trabajando fuertemente para controlar con eficacia al mosquito transmisor del Dengue.”

Por su parte, la doctora Luciana Yalid, a cargo de los agentes sanitarios, comentó: “Con el equipo venimos trabajando desde Octubre, que es relativamente la fecha cuando comienzan las épocas estivales, pero en estas ultimas semanas hicimos hincapié en mas sectores, de esta manera el trabajo se intensificó.

Le pedimos a la comunidad que limpie de forma total sus domicilios, es ahí donde el vector reside, además de tomar las medidas correspondientes en cuanto a las recomendaciones que damos día a día” .

Podes escuchar la conferencia de prensa completa, que fue transmitida por medios locales, en sus respectivos perfiles.

