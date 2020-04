“Chalela” en una charla íntima con RADIOMETRO contó que a 12 meses de la muerte de su hijo, “sigo con la espera, estoy muy dolido, muy roto en el pecho, estoy destrozado, yo sostengo lo que dije en un principio, sigo con esa duda, y sé que mi hijo no se va todavía y quiere que yo haga las cosas como tiene que ser.

Cabe recordar que para Francisco lo que sucedió con Alan no fué un suicidio por “depresión infantil”, sino que apuntó contra la madre del pequeño y su pareja. Las noches para Chalela “se terminan muy rápido, y quiero seguir, cierro los ojos para seguir conversando con él, porque me muestra muchas cosas, me reclama muchas cosas, porque borraron todas las evidencias de lo que pasaba ahí, él en mis sueño me tomaba de la mano y me mostraba que habían quemado todo“.

Muy apesadumbrado reconoció que hace “tres noches que no duermo, esperando este día que es muy doloroso, sufriendo, todo el día pensando en él, siempre que iba a buscar a mi hija en la escuela me quedaba esperando que salga mi hijo, quiero salir con mi hija sola y no puedo, voy llegando a la esquina y me doy vuelta porque pienso que me lo olvido”.

Puntualmente respecto a esta fecha, Chalela comentó que “ha sido mucho peor, como si sangrara mi corazón por dentro, fuí a verlo esta mañana, y recordarlo tan lleno de vida nunca me pasó“. Consultado si a lo largo de esta año ha vuelto a tener contacto con la madre de Alan, afirmó que “soy sincero en decir que nos juntamos para que mi hija tenga la mente despejada, quiero que ella se sienta viva, siempre la dejo que la vea, no quiero cometer el erro que cometió ella, que tenga contacto con ella yo como padre y ella como madre, yo quise que mi hija tenga contacto”.

“Mi hijo no se ha quitado la vida solo, y él me lo manifiesta en los sueños, porque si un hijo te habla en los sueños es porque te pide ayuda” manifestó Suárez y me sigo preguntando porqué a él, si era un chico amable, cariñoso, y no puede tomar una decisión así de grande él.”

Al finalizar aseguró que “voy a luchar hasta el final, no voy a salir a golpear tarros, pero si quiero que la justicia haga las cosas como corresponde, si sabemos la verdad sé que el va a descansa y él también“.