En la jornada de hoy aproximadamente a las 13:55 horas el ciudadano Acevedo Edgar, domiciliado en barrio Los Filtros, denunció que fue estafado por personas desconocidas, quienes extrajeron de sus cuentas 274.000 pesos.

Según habría manifestado el damnificado la semana pasada le entrego a su hijo unas llantas Deportivas de una Camioneta Amarok, para que las vendiera, quien las publico por la red social Facebook y además su hijo adjunto a la publicación el número telefónico del dicente para que se comunicaran directamente con el por si existía algún interesado. Luego de eso y pasado unos días, el denunciante refiere haber recibido una llamada telefónica por parte de una persona quien no se identificó, pero que aparentemente seria de sexo masculino, quien este le comunico que el mismo estaba interesado por las llantas, y que las quería adquirir. Que en ese momento el denunciante le otorgo su número de su CBU, para que esta persona le depositara el valor de las llantas, quien este le contesto que no, ya que el mismo poseía una Cuenta EMPRESA, y que únicamente podía depositar si es que el mismo concurría a un cajero e introducía la tarjeta. Que luego de eso el mismo refiere haber concurrido al cajero e introducir la tarjeta, donde esta persona comienza a darle instrucciones y le solicita que introduzca la numeración 010232, donde el cajero le otorga un ticket, para luego llevarlo hacia la opción de Alta de Ticket, y dicho cajero librarle otro ticket con una serie de números, donde el mismo le comunico a esta persona que ya había realizado lo que solicitaba, que luego de eso esta persona le manifestó que esperara que ya se estaba realizando la trasferencia, donde luego de unos minutos esta persona le comunica que no podía hacer la trasferencia con esa tarjeta, y que necesitaba que buscara otra, donde el damnificado realizo los mismos pasos anteriores pero ya con la tarjeta de cobro de su señora de nombre Sandra Isabel GUZMAN, comunicándole esta persona que tampoco podía trasferir a esa tarjeta, por lo que el mismo le solicito que dejara sin efecto la operación, para posterior retirarse de ese cajero. Que al día siguiente mientras lo hacía en su domicilio recibe nuevamente un llamado telefónico de esta misma persona, quien le solicitaba que realizara los mismos pasos, para completar con la operación ya que estaba muy interesado por adquirir la llantas, pero que esta vez introdujera al cajero una tarjeta del Banco Nación, quien accedió y se dirigió al cajero del Banco Rioja con la tarjeta de cobro de su progenitora de nombre Cecilia Elina ACEVEDO, donde esta persona le solicito que realizara los mismos pasos anteriores, donde el mismo los realizo y a posterior esta persona le comunico que tampoco se podía realizar la operación. Que ante tal situación es que el mismo comenzó a sospechar sobre esta persona, por lo que quiso ingresar a las cuentas a través de Home Banking, no pudiendo lograr, por lo que de inmediato se dirigió a los cajeros con ambas tarjetas, y solicito el saldo de su cuenta de Ahorro, y se da con la desagradable novedad de que esta persona le habría sustraído la suma de $23.000( veinte tres mil pesos) y al ingresar a la cuenta de su esposa y al realizar la consulta de saldos, se da con el faltante de $250.000 ( Doscientos cincuenta mil pesos) y de la cuenta de su progenitora el faltante de $1.000 (un mil pesos), haciendo un total entre ambas cuentas de $274.000 ( Doscientos setenta y cuatro mil pesos).- Que luego de eso y de darse con esa novedad de los movimientos de las cuentas, es que el mismo de inmediato se comunicó con esta persona, aduciéndole de que lo había estafado, quien esta persona le pidió que lo disculpara y que no lo hablo hasta el día de la fecha.