En el día de hoy, los ediles del Departamento Chamical expresaron en un comunicado un fuerte respaldo y acompañamiento al trabajo realizado por el Comité Operativo de Emergencia. Expresaron que “No es momento de politica partidaria” y agregaron que están trabajando conjuntamente con el COE Departamental.
COMUNICADO INSTITUCIONAL
CONCEJO DELIBERANTE DEL DEPARTAMENTO CHAMICAL
EL VICEINTENDENTE MUNICIPAL Y LOS CONCEJALES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO
CHAMICAL EXPRESAN EL APOYO INSTITUCIONAL AL COE CHAMICAL, CONFORMADO POR EL
MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO CHAMICAL, EL CONCEJO DELIBERANTE DEL
DEPARTAMENTO CHAMICAL, EL HOSPITAL ZONAL LUIS AGOTE, LA CLINICA REGIONAL DE
LOS LLANOS RIOJANOS, LA SEDE REGIONAL CHAMICAL DE LA UNLAR, LA FUERZA AEREA
ARGENTINA – CELPA I, ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS SAGRADO CORAZON DE
JESUS, POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA.
EN ESTA CRISIS SANITARIA SIN PRECEDENTES DEBEMOS ESTAR JUNTOS, TRABAJANDO PARA
LA COMUNIDAD, SIN BANDERIAS POLITICAS.
EL CONCEJO DELIBERANTE PARTICIPA POR MEDIO DE SU VICEINTENDENTE MUNICIPAL EN
EL COE Y SE ENCUENTRA INFORMADO DE TODAS LAS ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO.
PREGONAMOS EL RESPETO A LAS INSTITUCIONES Y LLEVAMOS TRANQUILIDAD A LA
COMUNIDAD DE QUE LAS ACCIONES QUE LLEVA A CABO EL COE ESTAN ENCAMINADAS A
SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE LA PANDEMIA.
PEDIMOS AL PUEBLO QUE RESPETE LAS NORMAS VIGENTES, SIGAN CUMPLIENDO CON LAS
MEDIDAS QUE NOS PROTEGEN, COMO EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, EL USO OBLIGATORIO
DEL BARBIJO Y EL LAVADO FRECUENTE DE MANOS.
APOYAMOS LAS DISTINTAS AREAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COE Y LAS INSTITUCIONES
QUE LO INTEGRAN, CADA UNO APORTANDO EL PERSONAL QUE SE MERECE EL MAYOR DE
NUESTRO RESPETO Y RECONOCIMIENTO, TRABAJANDO DE LUNES A LUNES, CON TOTAL
ENTREGA Y CONVICCION.
EL CONCEJO DELIBERANTE VA A TRABAJAR ACTIVAMENTE Y SIGUE ESCUCHANDO LAS
PROPUESTAS E INQUITUDES DEL VECINO. EN FASE 1 NO DEBEMOS REALIZAR REUNIONES
DE PERSONAS PERO SEGUIMOS TRABAJANDO ENTRE LOS INTEGRANTES Y LA COMUNIDAD
POR LOS MEDIOS VIRTUALES DISPONIBLES.
NO ES TIEMPO DE HACER POLÍTICA PARTIDARIA, ES TIEMPO DE TRABAJAR JUNTOS POR UN
OBJETIVO COMÚN, LA SALUD DE TODOS LOS CHAMICALENSES.
Viceintendente Municipal
Mauricio Martin Godoy
Concejales Municipales
CHUMBITA, Luis Alberto RODRIGUEZ, Julio Andrés ROBLES GONZALEZ, Cesar Yamil
ABRATI CARBEL, Miguel Omar GONZALEZ, Karina Elizabeth FERRE, Mario Alberto
VERA, Armando del Rosario LLANOS, Juan Ariel BRIZUELA, Carlos Leonardo
- Raro
- Asqueroso
- Divertido
- Interesante
- Emotivo
- Increible